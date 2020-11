Tajemniczy sygnał z Zatoki Gwinejskiej szokuje naukowców. Czym jest Puls Ziemi?

Ziemia pulsuje co 26 sekund. Tajemniczy sygnał dochodzi z Zatoki Gwinejskiej i od lat 60. zadziwia naukowców z całego świata.

Na początku lat 60. XX wieku, pracujący w Obserwatorium Geologicznym Lamont-Doherty na Uniwersytecie Columbia Jack Oliver po raz pierwszy udokumentował tajemnicze pulsowanie wydobywające się z wnętrza Ziemi. Od tego czasu narzędzia pomiarowe, które służą do badania aktywności sejsmicznej Ziemi, rejestrują go z niezwykłą regularnością.

Tajemniczy sygnał z wnętrza Ziemi zadziwia naukowców

Mimo że od odkrycia minęło niemal 60 lat, naukowcy nadal nie są pewni co do tego, czym to właściwie jest i dlaczego jest aż tak regularny.

"Puls Ziemi" zarejestrowany został po raz pierwszy w 1962 roku przez Johna Olivera. Badacz za zauważył tajemniczą aktywność i ustalił jej źródło na południową lub równikową część Oceanu Spokojnego. Bo bliższych badaniach odkrył również, że sygnał jest silniejszy latem na półkuli północnej.

Późniejsze badania z 1980 roku, które prowadził Gary Holcomb wykazały, że zagadkowa aktywność wzmaga się w czasie silnych burz. Po tym niestety zaprzestano badań na kolejne 26 lat. W 2006 roku młody naukowiec Mike Ritzwoller z University of Colorado, który wziął na warsztat dane zebrane przez całą trójkę.

Razem z kolegą z zespołu badawczego razu zauważyliśmy, że coś jest nie tak. Regularność sygnału jest zaskakująca. Od kiedy został zarejestrowany po raz pierwszy, radary wyłapują go bez przerwy.

- powiedział Ritzwoller w wywiadzie dla "Discover Magazine".

Raport Ritzwollera dotyczący zjawiska "Pulsu Ziemi" ukazał się w 2006. Uczony opisał w nim swoje wnioski dotyczące siły, sposobu rozchodzenia się sygnału oraz jego źródła. Niestety nadal nie było odpowiedzi na pytanie czym właściwie jest tajemnicza aktywność.

Puls Ziemi: Hipotezy naukowe

Wśród naukowych hipotez znajdziemy między innymi pochodzącą z 2011 teorie autorstwa Garretta Eulera. Próbował on udowodnić, że sygnał pochodzi od fal z Zatoki Gwinejskiej, a dokładnie jej części - Zatoki Bonny. Jego zdaniem fale uderzając o szelf kontynentalny, miałyby deformować dno oceaniczne, powodując wytworzenie się pulsu. Inne wyjaśnienie zaprezentowała dwa lata później Yingjie Xia, która stwierdził, że sygnał pochodzi od aktywności wulkanu na wyspie Sao Tome.

Żadna z tych teorii nie wyjaśnia jednak istoty "Pulsu Ziemi". Nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego tajemniczy sygnał powtarza się co 26 sekund, a zagadka jak dotąd nie została rozwiązana.

