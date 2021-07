Tajwańska zabawka dla dzieci tańczy do... polskiej piosenki o kokainie

Oto tajwańska zabawka, która puszcza piosenkę Cypisa

Jak podaje Taiwan News, pewna zabawka dla dzieci sprzedawana w tym kraju wcale nie jest tak niewinna, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Tańczący kaktus przeznaczony dla najmłodszych buja się bowiem w rytm kawałka "Gdzie jest biały węgorz? (Zejście)" autorstwa Cypisa.

Według producentów zabawki, tańczący kaktus ma pobudzać wyobraźnię i kreatywność w dzieciach. Jeśli spojrzymy na historię muzyki popularnej, to ten opis zaskakująco trafnie oddaje też działanie narkotyków - te również często pobudzają wyobraźnię i kreatywność, tylko w tych trochę większych dzieciach.

Cała sprawa nabrała popularności, gdy pewna Polka wybrała się ze swoim dzieckiem na zakupy w Taichung. W tamtejszym Carrefourze odkryła tańczącego kaktusa i usłyszała znajomo brzmiące słowa piosenki Cypisa. O wydarzeniu poinformowała swoją koleżankę, Elę Sobczak, która zgłosiła się z tym odkryciem do Taiwan News.

Panie oczywiście jasno wyjaśniły portalowi, że tekst piosenki nawiązuje do kokainy i myśli samobójczych, a treść tego kawałka nie nadaje się raczej do tego, by prezentować go dzieciom. Co ciekawe, sam tańczący kaktus jest dostępny nie tylko w sklepach Carrefour, ale również Shopee, Ruten, Rakuten, a także nawet na Amazonie.

Ciekawe, czy Cypis dostaje z tego tytułu tantiemy? Jeśli nie, to warto by było chyba pozwać producentów zabawki, bo to raczej spore naruszenie praw autorskich.

Poniżej możecie zobaczyć kaktusa tańczącego do kawałka Cypisa:

Oglądaj

Ciekawostka z memosfery - kawałek jest znany w sieci jako "polish cow song", bo został użyty w takim oto pięknym wideo: