Tak brzmi Cyberpunk 2077 po polsku. Gracze są ku*ewsko zachwyceni przekleństwami [WIDEO]

Cyberpunk 2077 to jednak z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie. CD Projekt RED zaczął nad nią prace w 2013 roku i przez lata tworzył symulację tętniącego życiem świata mrocznej przyszłości, w którym nasz los naprawdę zależy od tego co w jaki sposób robimy. Postaci pamiętają nasze decyzje i mogą albo wyświadczyć nam później przysługę, albo odpłacić pięknym za nadobne.

Mieliśmy okazję spędzić z Cyberpunkiem 2077 4 godziny sam na sam i wyszliśmy z tego spotkania zauroczeni. W tak krótkim czasie udało nam się poczuć wspominaną przez CDPR wolność wyboru i zobaczyć, że naprawdę do rozwiązywania problemów można podejść na wiele różnych sposobów.

Prolog Cyberpunka 2077, w który mieliśmy przyjemność grać, przedstawiony był w języku angielskim. CDPR pokazał próbkę CP2077 po polsku na PGA 2019; szczęśliwcy, którym udało się wystać w kolejce i dostać na pokaz, przeżywali lekki szok wywołany słownictwem, którym posługują się postaci.

Dzięki zwiastunowi w polskiej wersji językowej przedsmak oczekujących nas atrakcji mogą poczuć teraz wszyscy. I już zacząć się zastanawiać, czy chcą grać po angielsku, czy ryzykować co chwila więdniecie uszu.

Cyberpunk 2077 na polskim zwiastunie. Michał Żebrowski klnie jako Keanu Reeves

Polski zwiastun Cyberpunka 2077 pozwala usłyszeć głosy głównych bohaterów i przekonać się, jak wyglądać będzie atmosfera gry. CD Projekt RED nie ukrywa, że jest to tytuł dla osób dojrzałych, w którym nie ma pudrowania rzeczywistości i udawania, że dorośli ludzie mówią językiem literackim.

Przekonajcie się zresztą sami. Sądząc po komentarzach pod zwiastunem, gracze są zachwyceni.

Warto przypomnieć, że wszystko co widzicie na zwiastunach, to elementy pochodzące z trwającego około 4 godzin prologu: Cyberpunk 2077 ma zapewnić tyle rozrywki, co Wiedźmin 3, przytłaczająca większość gry pozostaje więc ogromną niewiadomą.

Cyberpunk 2077 ma trafić do rąk graczy 19 listopada 2020 roku. Osoby, które kupią tytuł na PlayStation 4 lub Xbox One otrzymają także wersje gry wykorzystujące pełny potencjał PlayStation 5 i Xbox series X/S.

Zobacz także: Kupujący Cyberpunka 2077 na PS4 i Xbox One dostaną ją także w wersji na PS5 i Xbox series X/S