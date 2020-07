Tak się bawi najbardziej wyluzowany pies na świecie. Będziecie zazdrościć! [WIDEO]

1 lipca obchodziliśmy Dzień Psa. Jest to stosunkowo nowa inicjatywa, ustanowiona w 2007 roku. Wprawdzie święto nie ma charakteru międzynarodowego, ale kto zabroni obchodzić je psom na całym świecie?

Najbardziej wyluzowany pies na świecie wypoczywa w basanie

Nie wszystkie psy lubią pływać, jednak poniższy filmik pokazuje, jak zwierzęta mogą sobie z tym poradzić. Golden Retriever znalazł sposób, by zrelaksować się w wodzie, nie wykonując żadnych raptownych ruchów i nie narażając się na zamoczenie uszu.

Słodziak unosi się na makaronie basenowym, niewzruszony nieszczęściami świata.

Golden Retrievery należą do psów bardzo aktywnych. I choć łatwo adaptują się do każdych warunków, potrzebują sporej dawki ruchu, by spożytkować swój nadmiar energii. Posiadanie basenu może właścicielowi znacznie ułatwić sprawę pod warunkiem, że jego ukochany pupil nie jest zanadto leniwy.

Odpoczynek uroczego psiaka nagrał jego właściciel, a wideo szturmem podbija internet. Jak widać, psina absolutnie nie zwraca uwagi na operatora kamery i skupia się wyłącznie na wypoczynku.

Nie wiadomo, gdzie film został nakręcony, ale internauci są zdania, że mogło to mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych.

