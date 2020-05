Tamagotchi wraca na rynek. Tym razem z bohaterami popularnej mangi

Tamagotchi to niezwykle popularna w połowie lat 90. zabawka dla dzieci i dorosłych. Małe jajko na breloczku zawierało w sobie grę komputerową, umożliwiającą karmienie elektronicznego stworzenia.

Tamagotchi – krótka historia

„Pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi”, śpiewają w swoim utworze, zatytułowany, a jakże „Tamagotchi”, Taco Hemingway i Quebonafide. Tym samym zdradzają zasadę działania niezwykle popularnej zabawki, którą bawiono się na całym świecie.

Zabawka została po raz pierwszy wyprodukowana przez japońską firmę Bandai w 1996 roku. W niewielkim plastikowym opakowaniu znajdował się niewielki wyświetlacz, na którym pojawiało się wybrane przez nas stworzonko. Celem gry było karmienie, mycie i sprzątanie po bohaterze zabawy, tak aby był on stale zadowolony.

Niezwykła prostota gry zjednała mu bardzo wielu fanów, a swego czasu Tamagotchi obecne było niemal w ręce każdego dziecka i dorosłego w połowie lat 90. Zabawka była tak popularna, że rynek zalała cała seria podróbek i nieoryginalnych zabawek, dzięki którym mogliśmy opiekować się szeroką gamą różnorodnych zwierząt (ja miałem dinozaura).

Tamagotchi wraca na rynek

Warto powiedzieć, że Tamagotchi tak naprawdę nigdy nie zniknęło z rynku od swojego debiutu w 1996 roku. Zmieniło jednak nieco swój wygląd. Obecnie dostępna jest wersja na konsole przenośne, czy komórki. Co ciekawe – zabawka zainspirowała także twórców filmowych i pod koniec 2017 roku pojawił się nawet film „Tamagotchi: The Movie”, który w samej Japonii zarobił ok. 6 mln dolarów.

W październiku tego roku nastąpi specyficzny comeback popularnej zabawki w jej oryginalnej formie. Firma Bandai ogłosiła właśnie edycję specjalną gry, z trzema bohaterami mangi i anime „Miecz zabójcy demonów”. Dzięki nowej zabawce, będziemy mogli zaopiekować się jednym z trójki bohaterów: Tanjiro, Nezuko oraz Kisatsutai.

Manga autorstwa Koyoharu Gotōge, publikowana jest od 2016 roku. Opowiada o chłopcu, który wyrusza w podróż, aby stać się zabójcą demonów, po tym jak cała jego rodzina została zamordowana przez jednego z przedstawicieli tego gatunku.

W zeszłym roku na podstawie mangi powstał serial anime. Za jego sterami stoi Haruo Sotozaki, który współpracował przy tworzeniu innych seriali anime, jak „Fullmetall Alchemist: Brotherhood”, „Naruto”, czy „Cowboy Bebop”. W planach jest także pełnometrażowy film animowany.

