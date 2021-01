Tanya Roberts jednak nie żyje. Zmarła tuż po zdementowaniu informacji o jej śmierci

Tanya Roberts była ostatnio na ustach całego świata. Najpierw podano informację o jej śmierci, a potem ją zdementowano. Wkrótce aktorka rzeczywiście zmarła w szpitalu w wieku 65 lat.

Tanya Roberts nie żyje. Dziewczyna Bonda miała 65 lat

Historia śmierci gwiazdy różowych lat 70. to seria bardzo dziwnych zdarzeń. W poniedziałek 4 stycznia 2021 roku media na całym świecie informowały, że jedna z dziewczyn Bonda zmarła w szpitalu w Los Angeles. Informację przekazał wieloletni agent aktorki Mike Pingel na podstawie rozmowy z jej partnerem Lance'em O'Briena'em. Pracownicy szpitala, w którym leżała Roberts zadzwonili jednak do O'Briena tłumacząc, że aktorka żyje. Pingel naprawił swój błąd i wydał oświadczenie o nieporozumieniu.

Kilka godzin później, okazało się jednak, że Tanya Roberts rzeczywiście zmarła w szpitalu Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles. Stacja Fox News potwierdziła śmierć aktorki, a także dotarła do przyczyny zgonu. Chociaż kilka źródeł podawało, że chodzi o koronawirusa, w rzeczywistości gwiazda trafiła do placówki z powodu zakażenia dróg moczowych, które wkrótce przeszło na okoliczne ograny, co doprowadziło do śmierci.

Pingel w rozmowie z CNN skomentował śmierć Roberts.

Jestem zdruzgotany, przyjaźniłem się z Tanią od ponad 20 lat. Była pełna energii i zawsze świetnie się razem bawiliśmy. Była prawdziwym aniołem i będę za nią bardzo tęsknić.

Tanya Roberts trafiła do szpitala 24 grudnia 2020 roku po tym, jak zemdlała podczas spaceru z psami. Według ustaleń aktorka leżała pod respiratorem. W poniedziałek jej stan był krytyczny i wkrótce zmarła.

Tanya Roberts - kim była dziewczyna Bonda?

Tanya Roberts urodziła się 15 października 1955 roku w Nowym Jorku. Już jako nastolatka chciała zostać gwiazdą show-biznesu. Rozpoczęła pracę jako modelka oraz aktorka reklam telewizyjnych. W tym czasie studiowała aktorstwo i taniec. Na dużym ekranie zadebiutowała w kryminale "Ostatnia ofiara" z 1975 roku, gdzie grała u boku Nancy Allen i Michaela Tucci. Przełom w karierze Roberts nastąpił w roku 1980, kiedy dołączyła do obsady serialu "Aniołki Charliego", zastępując jedną z oryginalnych gwiazd. Zadebiutowała jako Julie Rogers w piątym sezonie produkcji występując wraz z Jaclyn Smith i Cheryl Ladd. Tanya Roberts wystąpiła jedynie w 16 ostatnich odcinkach serialu.

W latach 80. Roberts występowała w takich produkcjach jak "Władca zwierząt", "Serca i zbroja" czy "Sheena: królowa dżungli". Pojawiła się też na okładce i zdjęciach magazynu "Playboy". W 1985 roku Tanya Roberts zagrała jedną z dziewczyn Bonda. Wystąpiła wraz z Rogerem Moorem w filmie "Zabójczy widok" jako geolożka stanowa Stacey Suttoni jednocześnie wnuczka potentata naftowego, którego firmę przejmuje Zorin, którego zagrał Christopher Walken. Podczas castingu pokonała Bo Derek, Sharon Stone i Priscillę Presley.

W kolejnych latach grała między innymi w serialu "Zabij mnie, zabij siebie", komedii "Trzaskające się ciała", dramacie sensacyjnym "Czyściec", dreszczowcu "Brutalna gra", a także produkcjach o zabarwieniu erotycznym - "Nocne oczy", "Wewnętrzne sanktuarium", "Grzechy pożądania", "Dolna głębia", czy odcinkowej "Gorącej linii". Na przełomie XX i XXI Wieku Roberts występowała w słynnym sitcomie "Różowe lata siedemdziesiąte", wcielając się w rolę Midge Pinciotti. Grała też w serialu komediowym "Barbershop" jako Ellie Palmer. To była jej ostatnia rola.