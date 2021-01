"Tanya Roberts nie żyje" - taka informacja obiegła świat 4 stycznia 2021 roku, czyli dzień po rzekomej śmierci znanej aktorki. Okazuje jednak, że gwiazda wcale nie zmarła, a winę za nieporozumienie ponosi jej przedstawiciel.

Tanya Roberts żyje - fałszywe informacje o śmierci aktorki

Zaledwie kilkanaście godzin temu media na całym świecie informowały, że jedna z dziewczyn Jamesa Bonda i gwiazda "Różowych lat 70." oraz "Aniołków Charliego" zmarła w wieku 65 lat po tym, jak trafiła do szpitala pod koniec grudnia 2020 roku.

Na szczęście okazało się, że informacja o jej śmierci nie jest prawdziwa. Źródłem, które rozpuściło newsa o śmierci Tanyi Roberts był portal TMZ. Trudno się jednak dziwić dziennikarzom, że opublikowali doniesienie, ponieważ zgon aktorki potwierdził jej przedstawiciel Mike Pingel. Teraz serwis bije się w pierś i stara się sprostować informację.

Pingel w rozmowie z TMZ wyznał, że doszło do pomyłki. Mężczyzna początkowo wydał oświadczenie, w którym powoływał się na słowa męża Roberts - Lance'a O'Briena, który miał powiedzieć zdanie "Kiedy trzymałem ją w jej ostatnich chwilach, otworzyła oczy". Serwis TZM pierwotnie informował również, że O'Brien miał przekazać tragiczną informację rodzinie i bliskim Roberts. Pracownicy szpitala Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles, w którym obecnie przebywa aktorka, zadzwonili jednak do męża, by poinformować go, że Roberts żyje i ma się dobrze.

Tanya Roberts trafiła do ośrodka medycznego po tym, jak przewróciła się 24 grudnia 2020 roku podczas spaceru z psami. Na razie nie zdradzono, co dolega aktorce. Stan jej zdrowia nie jest znany, ale wygląda na to, że nic nie zagraża jej życiu.

Tanya Roberts - kim jest dziewczyna Bonda?

Tanya Roberts urodziła się 15 października 1955 roku w Nowym Jorku. Jako nastolatka przeniosła się z matką do Toronto, gdzie zaczęła pracować nad swoim portfolio. Już wtedy chciała zostać gwiazdą show-biznesu. Wróciła do Nowego Jorku jako 17-latka i rozpoczęła pracę jako modelka Sears Holdings oraz aktorka reklam telewizyjnych. W tym czasie studiowała aktorstwo pod okiem Lee Strasberga i Uty Hagen oraz uczyła się tańca u Arthura Murraya.

Na scenie zadebiutowała w przedstawieniach off-broadwayowskich, a po raz pierwszy na ekranie można było zobaczyć ją w kryminale "Ostatnia ofiara" z 1975 roku, gdzie grała u boku Nancy Allen i Michaela Tucci. Mimo że występowała w roli epizodycznej, Roberts wcieliła się w tytułową bohaterkę - ofiarę poszukiwanego mordercy. Grała też ofiarę gwałtu w dramacie sensacyjnym "Palce".

Przełom w karierze Roberts nastąpił w roku 1980, kiedy dołączyła do obsady serialu "Aniołki Charliego", zastępując jedną z oryginalnych gwiazd. Zadebiutowała jako Julie Rogers w piątym sezonie produkcji występując wraz z Jaclyn Smith i Cheryl Ladd. Na jej barkach spoczął ciężar ratowania spadającej popularności "Aniołki Charliego". Niestety próba zakończyła się fiaskiem i Tanya Roberts wystąpiła jedynie w 16 ostatnich odcinkach serialu.

W latach 80. Roberts występowała w takich produkcjach jak "Władca zwierząt", "Serca i zbroja" czy "Sheena: królowa dżungli". Pojawiła się też na okładce i zdjęciach magazynu "Playboy". Ostatnia z wyżej wymienionych produkcji miała być żeńską odpowiedzią na przygody Tarzana, ale okazała się klapą i została nominowana do Złotej Maliny w aż pięciu kategoriach. Po latach "Sheena: królowa dżungli" zyskała jednak status filmu kultowego.

W 1985 roku Tanya Roberts zagrała jedną z dziewczyn Bonda. Wystąpiła wraz z Rogerem Moorem w filmie "Zabójczy widok" jako geolożka stanowa Stacey Suttoni jednocześnie wnuczka potentata naftowego, którego firmę przejmuje Zorin, którego zagrał Christopher Walken. Podczas castingu pokonała Bo Derek, Sharon Stone i Priscillę Presley. Roberts w tym samym czasie miała również propozycję roli Brendy Wyatt w "Nieśmiertelnym", ale wybrała film o agencie 007.

W kolejnych latach grała między innymi w serialu "Zabij mnie, zabij siebie", komedii "Trzaskające się ciała", dramacie sensacyjnym "Czyściec", dreszczowcu "Brutalna gra", a także produkcjach o zabarwieniu erotycznym - "Nocne oczy", "Wewnętrzne sanktuarium", "Grzechy pożądania", "Dolna głębia", czy odcinkowej "Gorącej linii". Na przełomie XX i XXI Wieku Roberts występowała w słynnym sitcomie "Różowe lata siedemdziesiąte", wcielając się w rolę Midge Pinciotti. Grała też w serialu komediowym "Barbershop" jako Ellie Palmer.