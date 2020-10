Tarnobrzeg: Chcesz otrzymać skierowanie do specjalisty? Uderz kijem w parapet przychodni

Absurdalnych sytuacji w dobie koronawirusa nie brakuje. Tym razem mamy dla Was historię z przychodni w Tarnobrzegu.

Pod oknem, z tyłu budynku przechodni w Tarnobrzegu, stoi długi kij oparty o elewację. Jak twierdzą internauci służy on do "kontaktu" z pielęgniarkami.

– relacjonuje portalowi NadWisłą24 internautka.

Opisywana przez kobietę sytuacja, ma miejsce w przychodni lekarza rodzinnego, znajdującej się w Przychodni nr 3.

To, że dodzwonić się tam nie można, to jest jedna sprawa, ale oni już przeginają całkowicie. Z powodu pandemii koronawirusa, przychodnia ta zamknęła się po prostu dla pacjentów na "cztery spusty". Jeśli ktoś jest umówiony na konkretną godzinę do specjalisty, to dzwoni dzwonkiem i jest wpuszczany do środka. Natomiast do mojego lekarza rodzinnego dostać się nie mogę, jedyną opcją jest teleporada. "

– twierdzi rozgoryczona pacjentka w rozmowie z portalem.

– opisuje panujące w Przychodni nr 3 zasady.

Jednak jak się okazuje, nie jest to koniec problemów chorych. Dalsza część procedur to istne kuriozum!

"

Chcąc odebrać skierowanie, pacjent nie zostaje wpuszczony do środka, tylko idzie na tyły przychodni, przez trawnik, przedziera się między drzewami, aż dochodzi do okna, obok którego stoi taki duży kij. Ponieważ okna od parapetu są na wysokości ok.1.80-1,90 m, to bierze się ten kij i wali się w parapet. I ktoś jak to usłyszy, to otwiera okno i pyta „po co” i po uzyskaniu odpowiedzi, rzuca to skierowanie przez okno. Pomijając fakt, że jest to po prostu upokarzające, to w przypadku deszczu, czy wiatru, skierowanie może się po prostu zniszczyć. Ja jestem młoda i mogę biegać za skierowaniem po osiedlu, a co mają zrobić starsze, schorowane osoby. Przecież te przychodnie są publiczne, i za nasze pieniądze społeczne kiedyś wybudowane i do czego to dochodzi? Żebyśmy w XXI wieku biegali po trawnikach i kijem walili w okno po skierowanie? "