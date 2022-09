Ted Lasso i AFC Richmond pojawią się w Fifie 23. Zobaczcie zwiastun [WIDEO]

"Ted Lasso" pnie się na szczyty popularności - obsypana statuetkami Emmy produkcja od Apple TV+ właśnie doczekała się ładnego wyróżnienia od EA Sports. Fikcyjny klub AFC Richmond pojawi się w najnowszej odsłonie serii FIFA jako w pełni grywalna drużyna.

Poniżej zobaczycie zwiastun tej sympatycznej ciekawostki, w której gościnnie pojawiają się m.in. piłkarze Ian Wright, Jack Grealish i Wayne Rooney, a także postaci z serialu - Roy Kent i Trent Crimm z The Independent:

Sprawę w oficjalnym oświadczeniu skomentował Jason Sudeikis, który wciela się w Teda Lasso i jest jednym z twórców serialu:

Jestem naprawdę szczęśliwy i wdzięczny. Miałem wiele wyjątkowych momentów w swojej karierze i to definitywnie jeden z najlepszych. Jako fan Fify, dołączenie Teda Lasso i całej brygady z AFC Richmond do tej gry jest spełnieniem naszych marzeń.

Brett Goldstein, czyli Roy Kent, również skomentował oświadczenie, nawiązując przy okazji do popularnej teorii, że jego bohater jest tak naprawdę tworem CGI, a nie prawdziwym człowiekiem:

To tak bardzo zaje*iste, że jestem w Fifie. Nie jestem pewien, czy to pomoże w umorzeniu plotek na temat CGI, ale mam to w ch*ju, to jest tego warte.