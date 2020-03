Teksty znanych muzyków pojawiły się na tabliczkach w Warszawie. Opowiadają o życiu stolicy

Warszawa to jedno z miast, które najczęściej pojawia się w polskich piosenkach i to od lat. O mieście śpiewał Czesław Niemen, Mieczysław Fogg czy Seweryn Krajewski. Jednak stolica polski to także jeden z ulubionych tematów popularnych muzyków młodego pokolenia, głównie raperów.

Teksty Taco i Maty się na ulicach Warszawy

Potencjał tekstów Maty, Taco Hemingwaya czy Otsochodzi postanowili wykorzystać twórcy kanału Yellowbox we współpracy z ASOlką z Stricte Rap. Youtuberzy zauważyli, że w Nowym Yorku teksty znanych raperów są umieszczane na specjalnych tabliczkach i przyczepiane w okolicach, o których mowa w utworach. Twórcy postanowili przełożyć inicjatywę na polskie podwórko.

Maciek i Ola stworzyli kilka tabliczek z tekstami polskich raperów takich jak Ten Typ Mes, Taco Hemingway czy popularny ostatnio Mata. Następnie odszukali miejsca, które pojawiają się w piosenkach i zamieścili ich teksty na słupach za pomocą trytytek.

Jeśli chcecie sprawdzić, czy tabliczki nadal tam są udajcie się w następujące miejsca:

ul. Ogrodowa - "Żółte flamastry i grube katechetki" - Mata

Hocki Klocki - "Schodki" - Mata

ul. Mazowiecka - "Czy ty to ty" - Ten Typ Mes

ul. Kozia - "Nostalgia" - Taco Hemingway

ul. Porajów - "Hai Ha" - Otsochodzi

Akcję rozwieszania tabliczek możecie obejrzeć poniżej:

