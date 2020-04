Telewizji udało się uchwycić UFO? Zobacz niepokojące nagranie [WIDEO]

Ludzie od setek lat widują dziwne obiekty latające, które trudno zidentyfikować. XXI wiek daje jednak możliwość ciągłego monitorowania nieba. Można tego dokonać nawet w domowych warunkach. Stacja History Channel postanowiła przyjrzeć się słynnemu miejscu, w którym wielokrotnie widziano UFO. Zebrany materiał był relacjonowany na żywo w sieci. Czy na nagraniu widać statek kosmitów?

UFO na Ranczu Skinwalkera? Niepokojące nagranie trafiło do sieci

1 kwietnia 2020 roku na kanale History Channel zadebiutował nowy serial dokumentalny pod tytułem "The Secret of Skinwalker Ranch". W związku z promocją nowej pozycji w ofercie stacji, na YouTube trafiła 12-godzinna relacja na żywo z tytułowego miejsca. W pewnym momencie na nagraniu zaczynają się dziać dziwne rzeczy.

Przez większość nagrania nie dzieje się nic, co mogłoby przyciągnąć uwagę odbiorców. Istnieje jednak pewien fragment, który zaniepokoił część widzów. Zaczyna się mniej więcej w 3:07:20 powyższego wideo. Chodzi o dziwne rozbłyski świetlne, które pojawiają się nie wiadomo skąd i równie szybko znikają. W rogu kadru widać natomiast kolorowe punkciki. Wielu widzów uważa, że relacja dobitnie udowadnia regularne wizyty pozaziemskich przybyszów na Ranczu Skinwalkera.

Oczywiście zjawisko można bardzo prosto wytłumaczyć. Źródłem światła wcale nie musiał być statek kosmiczny, ani nawet niewyjaśnione do tej pory przez naukowców zjawisko naturalne. Wielu widzów słusznie zauważyło, że rozbłysk mógł pochodzić od reflektora samochodu ochrony, która sprawdzała, czy na ranczu nic się nie dzieje. Kolorowe punkty mogły się pojawić wskutek rozszczepienia promienia świetlnego w obiektywie kamery.

Istnieje jeszcze jedno wyjaśnienie. Warto zwrócić uwagę, że materiał został zamieszczony w sieci 1 kwietnia 2020 roku. Ta data to Prima Aprilis - dzień, w którym wszystkie informacje należy weryfikować, najlepiej w kilku niezależnych źródłach. Niewykluczone, że o streamie History Channel mógł dowiedzieć się jakiś żartowniś, który postanowił zakpić z widzów stacji. Można też podejrzewać, że utrzymujący się przez chwilę rozbłysk, to robota autorów wideo, którzy w ten sposób chcieli dodatkowo rozpromować program "The Secret of Skinwalker Ranch".

Bez względu na racjonalne wyjaśnienia całej sytuacji, warto pamiętać, że o Ranczu Skinwalkera od lat krążą różne dziwne opowieści. Gospodarstwo znajduje się nieopodal miasta Ballard w stanie Utah. Na ranczu wielkości około 2.072 km² od lat 70. XX wieku zaczęto zauważać paranormalne zjawiska. Według książki "The Utah UFO Display: A Scientist's Report" autorstwa Franka Salisbury'ego, na farmie odnotowano ponad 100 przypadków zniknięcia lub okaleczenie bydła. Zawsze związane to było z niezidentyfikowanymi kulistymi obiektami latającymi. Nie zbrakło też obserwacji dziwnych świateł i kręgów w zbożu.

Według relacji świadków dochodziło też do spotkań z kuloodpornymi nieznanymi zwierzętami o czerwonych oczach. Odnotowano również kontakty z niewidzialnymi przedmiotami emitującymi destrukcyjne pole magnetyczne. Wśród osób, które uważają, że na ranczu dzieją się niewyjaśnione rzeczy, jest emerytowany wojskowy pułkownik John B. Alexander. Mężczyzna twierdzi, że naukowcy od lat badali to miejsce. Nie mogli jednak opublikować wyników swoich badań, ponieważ przeczyły prawom obowiązującej nauki. Na temat Rancza Skinwalkera powstało kilka filmów i seriali, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych.

Czy pogram "The Secret of Skinwalker Ranch" rozwiąże zagadkę, która nie schodzi z ust ufologów od kilku dekad? Przekonamy się już niedługo.

