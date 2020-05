Ten projekt szpitalnego łóżka na czas pandemii budzi grozę. Można je szybko zamienić w trumnę

Pandemia koronawirusa na świecie trwa. Od kilku miesięcy temat choroby nie schodzi z ust mieszkańców zainfekowanych krajów. Sytuacja mimo upływu czasu i wprowadzanych środków ostrożności jest poważna. Na świecie zachorowało już niemal 4,4 miliona ludzi. Najwięcej potwierdzonych przypadków chorych na COVID-19 wykryto w USA. Dobre wiadomości są takie, że ponad 1,5 miliona pacjentów udało się już wyleczyć.

Łóżko zmieniające się w trumnę. Wynalazek na czas pandemii

Niezależnie od kondycji służby zdrowia, w każdym kraju objętym pandemią medycy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. W wielu szpitalach brakuje miejsc dla nowych pacjentów, sprzętu ochronnego i personelu. Lekarze, pielęgniarki czy ratownicy codziennie narażają zdrowie i życie mając bezpośredni kontakt z zakażonymi. W niektórych regionach zgonów spowodowanych COVID-19 jest tak dużo, że brakuje miejsc do kremowania i chowania zmarłych.

Okrutne czasy popychają ludzi do równie okrutnych rozwiązań. Śmierć i pochówek to dla zdecydowanej większości osób na świecie wydarzenia, które należy traktować z wielkim szacunkiem, wyrozumiałością oraz ostrożnością. Jednak w czasach pandemii często nie ma miejsca na delikatność i sentymenty. Dyrektor jednej z firm w Kolumbii zaproponował nowe rozwiązanie dla szpitali. Zaczął podrukować tekturowe łóżka, które w razie potrzeby można szybko przekształcić w trumny.

Jak czytamy na menway.interia.pl, fabryka ABC Displays produkuje łóżka, które mają standardową wielkość noszy. Chociaż są wykonane z tektury i ważą o wiele mniej niż tradycyjny sprzęt medyczny, są w stanie udźwignąć 150-kilogramowy ciężar. Jedno łóżko może służyć szpitalowi nawet pół roku, a koszt jednej sztuki wynalazku to około 85 dolarów.

Chowanie zmarłych w kartonach to nie nowość. Wielu mieszkańców Ekwadoru nie stać na tradycyjny pogrzeb i drewnianą trumnę, dlatego z braku innego rozwiązania, umieszczają zwłoki bliskich w pudełkach. Jak twierdzi Rodolfo Gomez, dyrektor wspomnianej firmy, to właśnie praktyki sąsiedniego państwa zainspirowały go do produkcji. Przedsiębiorca zauważył, że nowe rozwiązanie może być idealne na czasy pandemii. Ale czy etyczne?

Pomijając kwestie moralne, sceptycznie do trumien z kartonu są nastawieni także lekarze. Medycy podkreślają, że zanim ciało trafi do kartonowej trumny, musi zostać zamknięte w szczelnej torbie. Oznacza to, że zwłoki chowane w kartonie, czy nie i tak wymagają przeniesienia i odpowiedniej konserwacji.