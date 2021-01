Terminator kontra koronawirus. Arnold Schwarzenegger zachęca do szczepień na COVID-19 [WIDEO]

Żywa legenda kina akcji - Arnold Schwarzenegger jest już po szczepionce na koronawirusa. Aktor postanowił uwiecznić ten moment i zamieścić go w sieci, by zachęcić swoich fanów do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Pandemia koronawirusa ma wiele dotkliwych skutków, o których przekonał się cały świat. Aktor Arnold Schwarzenegger od samego początku stara się wykorzystać swoją sławę, by walczyć z COVID-19.

Na początku światowej epidemii gwiazdor zachęcał, by zostać w domach. Teraz radzi swoim fanom wyjść na zewnątrz w celu zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Sam dał dobry przykład, uwieczniając własne szczepienie na nagraniu wideo, które trafiło na Instagram. Schwarzenegger rzuca w nim swoimi kultowymi kwestiami.

Dziś był dobry dzień. Nigdy nie byłem szczęśliwszy, czekając w kolejce. Jeśli się kwalifikujesz, dołącz do mnie i zarejestruj się, aby otrzymać szczepionkę. Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć!

Na nagraniu widzimy Schwarzeneggera podczas szczepienia. Aktor parafrazuje jedną ze swoich kwestii z komedii "Świąteczna gorączka", żartując w kierunku pielęgniarki wykonującej zastrzyk, mówiąc: "Odłóż tę igłę". W oryginale chodziło oczywiście o ciastko. To jednak niejedyne nawiązanie do filmów Schwarzeneggera. Gwiazdor musiał odnieść się do swojej najsłynniejszej roli, czyli serii "Terminator". Na końcu kieruje do widzów zdanie: "Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć", które padło w filmie "Terminator 2: Dzień sądu".

Schwarzenegger nie jest oczywiście jedyną gwiazdą, która postanowiła wykorzystać swoją sławę, by zachęcić fanów do szczepień przeciwko COVID-19. Jednym z pierwszych aktorów, który postanowił zostać przykładem dla reszty społeczeństwa, był Ian McKellen.

To bardzo pozytywne zjawisko, biorąc pod uwagę liczbę różnego rodzaju niepopartych żadnymi dowodami naukowymi teorii spiskowych na temat szczepionki na COVID-19. Warto więc być jak Terminator i przyczynić się do pokonania pandemii koronawirusa.