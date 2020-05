"Terminator" miał stać się rzeczywistością? Amerykanie próbowali stworzyć system na wzór Skynet

Skynet kojarzą wszyscy fani science fiction. Wojskowy system obronny, który wymknął się spod kontroli i zapragnął zagłady ludzkości, był głównym antagonistą w filmach z serii "Terminator". Okazuje się jednak, że nie był on tak do końca daleki od rzeczywistości.

Amerykanie próbowali stworzyć system na wzór Skynet

Jak informuje portal Zmiany na Ziemi, w latach 1983-1993 prowadzono zaawansowane badania nad rozwojem sztucznej inteligencji, które finansował Departament Obrony USA. Projekt, prowadzony przez agencję DARPA, pochłonął koszty ponad miliarda dolarów. System o wdzięcznej nazwie Strategic Computing Initiative miał znacząco rozbudować technologiczne możliwości komputerów, robotów i przede wszystkim - sztucznej inteligencji. Uważa się go wzór, znanego z "Terminatora", Skynetu.

Portal Zmiany na Ziemi podzielił się mało znany dokumentem, który przedłożono kongresowi w październiku 1983 roku i który pokrótce określał cel projektu:

" Jeśli technologia nowej generacji rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami analityków, pojawią się nowe wyjątkowe możliwości wykorzystania komputerów w sprawach wojskowych.

[...] Na przykład, możliwe będzie uruchomienie w pełni autonomicznych pojazdów naziemnych, morskich i powietrznych, zdolnych do wykonywania złożonych i bardzo różnorodnych misji rozpoznawczych i uderzeniowych. Możliwości są naprawdę oszałamiające i wiele wskazuje na to, że informatyka nowej generacji zasadniczo zmieni charakter przyszłych konfliktów. "

Koncepcja projektu opracowana została przez Roberta Kahna - ówczesnego szefa działu technik przetwarzania informacji w agencji DARPA. W ogólnym założeniu system Strategic Computing Initiative miał za zadanie umożliwić gromadzenie informacji o wrogach, a także przeprowadzanie na nich ataków zarówno z lądu, jak i morza oraz powietrza. Miała być to sieć oparta na nowoczesnej technologii o zawrotnej prędkości, łącząca w sobie najważniejsze aspekty amerykańskiego sektora wojskowego i technicznego.

Co więcej, SCI nie miał wyłącznie przetwarzać informacji, a rozumieć, komunikować się i reagować, niczym żywy, myślący organizm. Podstawowym celem projektu było wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego i siły gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się jednak uzasadnione obawy wskazujące na możliwość "usamodzielnienia się" systemu, czyt. wymknięcia się spod kontroli i stworzenia globalnego zagrożenia. Wracając jednak do celów, portal Zmiany na Ziemi przywołuje trzy przykłady pomysłów na zastosowanie SCI przez kongres i wojsko USA. Pierwszym z nich był autonomiczny pojazd naziemny ALV - ośmiokołowe cacko bez kierownicy, wyposażone w czujniki kierujące jego ruchem. Ingerencja człowieka nie jest mu do niczego potrzebna. Niestety, maszyna została uznana za zbędną i całkowicie bezużyteczną pod względem wojskowym, z związku z czym w 1988 roku zakończono wszelkie prace nad ALV.

Drugim pomysłem był "asystent pilota" - inteligentny satelita, doskonale rozumiejący język pilota i w porę reagujący na otoczenie. Miał przykładowo wykrywać wrogie cele i proponować pilotowi rozwiązania. W dużym skrócie miał przypominać swoiste połączenie R2-D2 z "Gwiezdnych wojen" z pomocnikiem Iron Mana, Jarvisem.

Ostatnim z pomysłów był System kontroli walki, który stanowił zasadniczo mózg całego projektu. Jak w książce "Strategic Computing" opisał to Alex Roland:

" Sztuczna inteligencja w ramach projektu SCI, miała wyciągać wnioski na temat wroga i jego żołnierzy, struktury walki i porządku walki, uwzględniając niepewności, opracowywać opcje przeprowadzania ataków, przeprowadzać modelowanie symulacyjne w celu oceny tych opcji, opracowywać plany operacyjne oraz dostarczać argumentów i wyjaśnień. "

Strategic Computing Initiative został porzucony na początku lat 90. XX wieku i w żadnym wypadku nie z powodu strachu przed globalną zagładą na wypadek wymknięcia się spod kontroli. Za porzuceniem projektu stała bolesna świadomość, że stworzenie tak zaawansowanej technologii jest (a przynajmniej było wtedy) po prostu niemożliwe.