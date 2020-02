Tesla Cybertruck w głównej roli w „Powrocie do przyszłości”. Zobacz genialną przeróbkę [WIDEO]

Tesla Cybertruck to samochód dosłownie z innej planety. Szczyci się oficjalnym samochodem Marsa, i nie jest to przypadek. Pick-up był projektowany z myślą o użytkowaniu przez kolonistów, ziemska wersja jest nieco zubożona pod względem wyposażenia: nie ma między innymi hermetycznie szczelnej kabiny dla pasażerów.

Podczas prezentacji premierowej pokazywano, jak odporny jest Cybertruck zbudowany z tej samej stali nierdzewnej, z której powstawać będzie poszycie Starshipa. Nie wszystko poszło zgodnie z planem, co zakończyło się widowiskową wpadką podczas transmisji na żywo.

Tesla Cybertruck to samochód, który wywołuje skrajne uczucia. Można go albo z miejsca pokochać, albo też znienawidzić od pierwszego spojrzenia. Występ auta w „Powrocie do przyszłości” to zdecydowanie dzieło fana, któremu samochód się podoba.

Tesla Cybertruck w „Powrocie do przyszłości”. Wypada lepiej niż DeLorean?

Twórca ukrywający się pod pseudonimem Elon McFly zamieścił w sieci przeróbkę kultowej sceny z pierwszej części „Powrotu do przyszłości”. To właśnie w niej widzimy po raz pierwszy, jak DeLorean DMC-12 przenosi się w czasie po osiągnięciu prędkości 88 mil na godzinę.

Tesla Cybertruck wpasowała się w materiał idealnie. Osoba, która nie oglądała oryginalnego filmu nie miałaby żadnych trudności w uwierzeniu, że tak właśnie wyglądała ta scena.

DeLorean DMC-12 wszedł do historii właściwie tylko swoim występem w filmie; auto było postrzegane jako nieudane i niepraktyczne. Tesla Cybertruck stała się sukcesem komercyjnym na długo przed premierą handlową, zamówień na pick-upa złożono tak dużo, że kupujący na jego odbiór czekać będą latami.

