Które polskie miasto polecilibyście zagranicznym turystom? Kraków, Trójmiasto, Zakopane? Są to znane i lubiane miejsca, które mają wiele do zaoferowania. Brytyjski magazyn The Guardian co roku publikuje listę miejsc wartych odwiedzenia i w tym roku w rankingu pojawiło się również polskie miasto. Wybór dziennikarzy może jednak niektórych zaskoczyć.

The Guardian wskazał polskie miasto, które warto zwiedzić po pandemii. Wybór dziennikarzy zaskakuje

Jak podaje wp.pl, w 2021 roku dziennikarze postanowili stworzyć nieco inną listę, niż zazwyczaj. Tym razem wspomniano o miejscach, do których autorzy chcą wrócić, gdy tylko sytuacja z podróżowaniem się ustabilizuje. Wśród 21 propozycji znalazły się m.in. Limburg w Holandii, rzeka w Amarante w Portugalii, jak również ciekawe miejsca w Chorwacji, Grecji, Słowenii czy Szkocji. Nie zabrakło też polskiego akcentu.

Autorzy artykułu zwrócili uwagę na Łódź, podkreślając, że w XIX wieku, był to ogromny ośrodek przemysłu tekstylnego, który obecnie cały czas się rozwija:

Wciąż nieustająca walka Łodzi o uznanie poskutkowała powstaniem kilku muzeów poświęconych fascynującej przeszłości przemysłowej, wojennej oraz kulturalnej Łodzi. To miasto jest kolebką pianisty Artura Rubinsteina i światowej sławy szkołą filmową, do której należą m.in. reżyserzy Andrzej Wajda oraz Krzysztof Kieślowski.

Zwrócono również uwagę, że w budynkach przemysłowych otwarto modne lokale i galerie. Dziennikarz opisujący Łódź miał spór ze znajomymi dotyczący tego miasta i chciał go rozstrzygnąć spotykając się z nimi właśnie w Łodzi. Niestety do tego nie doszło z powodu pandemii, dlatego autor tekstu chce koniecznie odwiedzić Polskę, gdy tylko będzie to możliwe.