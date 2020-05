The Last of Us Part II na nowym zwiastunie. Twórcy chronią graczy przed spojlerami [WIDEO]

Twórcy The Last of Us Part II nie mają ostatnio szczęścia. Tytuł został znacznie opóźniony, a jego premiera przełożona w ostatniej chwili przez epidemię COVID-19 i chęć zapewnienia wszystkich chętnym możliwości zakupu fizycznej kopii gry. Transport produktów do sklepów trwa dłużej, niż zazwyczaj.

Na domiar złego do internetu trafił rozległy opis fabuły gry. Twórcy potwierdzili, że wyciek jest prawdziwy i zalecają powstrzymanie się od czytania komentarzy w sieci, szczególnie pod tekstami dotyczącymi gry.

Żeby nie zepsuć graczom zabawy, Sony wyłączyło możliwość dzielenia się opiniami pod najnowszym zwiastunem. Zachętę do powrotu do świata The Last of Us Part II możemy obejrzeć w polskiej wersji językowej.

The Last of Us Part II na przejmującym zwiastunie. Co się stało z Ellie?

Jak można wywnioskować z oficjalnego opisu gry, fabuła The Last of Us Part II będzie koncentrować się na motywach zemsty i jej konsekwencji.

" Pięć lat po pełnej niebezpieczeństw podróży przez wyniszczone epidemią Stany Zjednoczone Ellie i Joel osiedli w Jackson, Wyoming. Życie w prosperującej społeczności tych, którym udało się przetrwać, dało im spokój i poczucie stabilności mimo nieustającego zagrożenia ze strony zarażonych i innych, bardziej zdesperowanych ocalałych. Gdy brutalne wydarzenie zakłóca ten spokój, Ellie wyrusza w drogę, by wywrzeć sprawiedliwą pomstę. Odławiając winnych jeden po drugim, musi zmierzyć się z niszczycielskimi skutkami swoich działań. "

Oglądając zwiastun zaś można odnieść wrażenie, że bohaterka zmieniła się w bezwzględnego potwora.

Twórcy zapowiadają wiele zwrotów akcji, zaprojektowanych tak, żeby mieć ogromny wpływ na nasze uczucia.

" Wszyscy, którzy wyruszą w podróż wraz z Ellie, spośród sielskich gór i lasów Jackson napotkają nowe grupy tych, którzy przeżyli, będą wędrować przez nieznane, zdradzieckie lokalizacje oraz oglądać przerażające formy zakażonych. Ożywione przez najnowszą wersję silnika Naughty Dog postacie i otoczenie są bardziej realistyczne i pełne szczegółów niż kiedykolwiek. "

Premiera The Last of Us Part II odbędzie się 19 czerwca 2020 roku. Gra ukaże się wyłącznie na PlayStation 4.

Zobacz także: PlayStation Plus na maj 2020. Jakie gry Sony przygotowało na kwarantannę?