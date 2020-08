Być jak Gollum. Pojawił się pierwszy zwiastun gry „skradanki” „The Lord of the Rings: Gollum”

„The Lord of the Rings: Gollum” pozwoli nam poznać historię Bractwa Pierścienia z innej perspektywy. Wcielając się w postać Smeagola/Golluma będziemy mogli skradać się do naszych przeciwników i dowiadywać coraz to nowszych informacji.

Gra ma mieć nie tylko tryb „skradanki”, ale przede wszystkim być czymś na wzór gier z serii „Infamous”, gdzie każda decyzja naszego bohatera będzie wpływać na dalszą rozgrywkę.

Oznacza to, że wybory bohatera nie tylko pokażą nam różne ścieźki gry, ale także inne style wizualne, czy cechy charakteru bohatera. Wedle opisu, który pojawił się wraz ze zwiastunem na stronie Dark Horizons, możemy przeczytać, że w wyniku naszych wyborów będziemy grać albo przyjaznym Smeagolem albo złowrogim Gollumem.

„The Lord of the Rings: Gollum” - zwiastun

Gra ma zostać wydana przez firmę Daedalic Entertainment. Developer właśnie wypuścił pierwszy teaserowy zwiastun swojego nowego tytułu. Trailer prezentuje się następująco:

„The Lord of the Rings: Gollum” – kiedy premiera?

Gra ma pojawić się na rynku już w 2021 roku. Ma być dostępna na PC i konsole: PS5 oraz XBox Series X.

