"The Mandalorian": Mando i Baby Yoda dołączają do Fortnite. Jak ich zdobyć?

Epic Games i Lucasfilm ponownie łączą siły. Tym razem grywalną postacią ze świata "Gwiezdnych Wojen" będzie bohater pierwszego aktorskiego serialu "Star Wars". Co trzeba zrobić, żeby móc zagrać protagonistą "The Mandalorian"?

Fortnite - Mandalorian i Baby Yoda dostępni w grze

Miłośnicy Fortnite po raz ostatni mogli zagrać postaciami ze "Star Wars" przy okazji premiery filmu "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie". Wówczas pojawiły się nie tylko nowi bohaterowie, ale również bronie i lotnie inspirowane kosmiczną sagą.

Tym razem, w związku z niedawną premierą drugiego sezonu serialu "The Mandalorian" twórcy gry przygotowali nowe możliwości dla fanów tej produkcji. Co ciekawe nowe postacie są również powiązane z ofertą specjalną dla osób, które jeszcze nie mają dostępu do Disney+. Jeśli gracz kupi coś w Fortnite, wykorzystując prawdziwe pieniądze, zdobędzie możliwość korzystania z platformy streamingowej Disneya przez dwa miesiące za darmo.

Do 31 grudnia 2020 roku otrzymasz od nas Disney + do dwóch miesięcy za darmo, jeśli dokonasz dowolnego zakupu w grze za prawdziwe pieniądze. Tylko dla nowych subskrybentów Disney +, którzy ukończyli 18 lat. Oferta obejmuje wybrane państwa i różni się w zależności od kraju.

Jeśli gracze dołączą do nowego wydarzenia, będą mieli okazję wcielić się w Mando i obcować z Baby Yodą, czyli w rzeczywistości uroczym stworkiem o imieniu Grogu.

Fortnite - jak zagrać Mando?

Bohaterowie "The Mandalorian" są elementem drugiej części sezonu piątego Fortnite o nazwie Punkt Zerowy. Jeśli gracze dołączą do agenta Jonesa, by wydostać się z tajemniczej Pętli, będą mieli możliwość spotkać się z najlepszymi łowcami z różnych wymiarów.

Pojawienie się nowych łowców oznacza nowe lokacje spoza Pętli. Walcz o honor na starożytnej arenie, szlifuj swoje umiejętności przetrwania w dżungli oraz eksploruj krystaliczne ruchome piaski rozpościerające się od odsłoniętego Punktu Zerowego. Twoim zadaniem jako łowcy jest pomaganie mieszkańcom wyspy w nowej, niestabilnej rzeczywistości. Przyjmuj od nich zadania i zlecenia, zdobywaj dane na temat otoczenia lub zatrudniaj ich jako sojuszników. Nie masz ochoty na negocjacje? Wyzywaj ich na pojedynki i zgarniaj łupy. Łowcy na wyspie są dopiero pierwszymi, którzy przybyli spoza Pętli… Przez cały sezon Agent Jones będzie sprowadzać jeszcze więcej łowców z odległych światów. Kto będzie następny?

Jednym z nich jest Mando, czyli Din Djarin - mandaloriański łowca nagród, który wziął pod opiekę jeden ze swoich celów - małego kosmitę o ogromnej Mocy. Nowe wyzwania są dostępne dla graczy od środy 2 grudnia 2020 roku. Jak zagrać Mando?

Wystarczy kupić za V-dolce karnet bojowy do nowego wydarzenia. Skórka Mandalorianina jest jedną z pierwszych nowości do odblokowania w Punkcie Zerowym. Żeby jednak zdobyć wszystkie elementy składające się na postać, należy osiągnąć setny poziom. Do poziomu ósmego dostaniemy baner z Mandalorianinem, spray inspirowany "Gwiezdnymi Wojnami", emotikonę z Baby Yodą oraz lotnię Razor Crest. Kolejne elementy związane z serialem pojawią się gdy przekroczymy 97. poziom. Level 98. dodaje kolejny baner i nową emotkę, a poziom 100. odblokowuje w końcu latającego obok naszego bohatera Baby Yodę oraz nową opcję wyglądu bohatera. Podczas gry do zdobycia jest również ambański karabin snajperski, który pozwala graczom przełączać się między atakiem wręcz i atakiem na odległość.

Według plotek to dopiero początek mariażu Fortnite'a z "The Mandalorian". Gracze podejrzewają, że w planach twórców gry są jeszcze inne postacie znane z serialu. Na razie te informacje nie zostały potwierdzone, więc nie wiadomo, czy są prawdziwe.