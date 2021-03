Fani gry The Sims 4 znaleźli poszlaki, wskazujące, nie tylko na to, co będzie tematem przewodnim nowych zestawów akcesoriów do gry, ale też, w jakiej formie nowe dodatki zostaną wypuszczone na światło dzienne. Czego mogą spodziewać się gracze?

The Sims 4 niebawem otrzyma kolejny zestaw akcesoriów. Gracze podejrzewają, że firma Maxis planuje rozbić nadchodzące dodatki na kilka mniejszych pakietów, by zarobić jak najwięcej pieniędzy.

The Sims 4 - co wprowadzą nowe akcesoria?

Seria The Sims od ponad dwóch dekad cieszy się ogromną popularnością. Kilka lat temu doczekał się czwartej odsłony, która z czasem została urozmaicona wieloma dodatkami. Symulator życia w lutym 2021 roku obchodził swoje 21 urodziny. Z tej okazji twórcy gry przygotowali aktualizację, w ramach której zaimplementowano 21 zupełnie nowych darmowych obiektów.

Hardcore'owi fani postanowili wykorzystać okazję, by zagłębić się w kodzie gry i sprawdzić, czy twórcy przypadkiem nie planują czegoś nowego w niedalekiej przyszłości. Okazało się, że natknęli się na wskazówki, sugerujące kolejne rozszerzenia gry. Przypuszczenia co do nowości w The Sims 4 zostały w końcu oficjalnie potwierdzone przez twórców.

Cóż, mieliśmy nadzieję zaskoczyć Was nową zawartością, ale skoro pokonaliście nas jak Beczka soku....TheSims4 Kits nadchodzą! Więcej szczegółów podamy już 2 marca.

Gracze odkryli bowiem, że niebawem do kupienia będą nowe zestawy. Jeden ma zawierać elementy garderoby nawiązujące do fitnessu, drugi przedmioty związane z kuchnią w wiejskim wystroju a w trzecim, wprowadzający powiew świeżości, gracze dostaną obiekty związane... ze sprzątaniem.

Throwback Fit Kit ma wprowadzić retro ciuchy do ćwiczeń, więc trafi głównie w gusta graczy spędzających godziny na ubieraniu swoich Simów. Bust the Dust Kit to coś dla osób skupiających się na rozgrywce i elementach utrudniających codzienne życie cyfrowych ludzi. Oprócz odkurzaczy i zmiotek pojawi się bowiem system kurzenia otoczenia. Country Kitchen stoi pośrodku, bo zawiera gównie nowe meble i dodatki trybu budowania, które spodobają się graczom lubiącym budować i aranżować wnętrza oraz miłośnikom tworzenia odpowiedniej atmosfery.

The Sims 4 - nowe dodatki rozbite na pakiety akcesoriów?

Wieści podzieliły simomaniaków. Strategia Maxis jest dobrze znana od początku istnienia The Sims. Twórcy dozują graczom doznania, podtrzymując zainteresowanie grą, co jakiś czas wypuszczając nowe dodatki. Początkowo, ograniczało się to do pełnoprawnych rozszerzeń, które powiększały możliwości podstawowej wersji gry.

Potem pojawiły się akcesoria - zbiór mniejszych i co za tym idzie tańszych dodatków, które wprowadzały do The Sims kilkanaście nowych obiektów. Z czasem twórcy jeszcze bardziej zdywersyfikowali rozszerzenia i zaprezentowali pakiety, które znajdują się pomiędzy dużym dodatkie i zestawem akcesoriów. Nie wszyscy gracze są zadowoleni z tego typu podejścia do rozwijania gry.

Zdaniem wielu fanów The Sims twórcy doskonale wiedzą, co robią i wykorzystują miłości graczy do ich tytułu, by zarobić na nim jak najwięcej. Celowo dzielą więc rozszerzenia na mniejsze dodatki, by osiągnąć większe zyski. Z tego powodu nowe zestawy jednych zachwyciły, a innych oburzyły. Wśród niezadowolonych pojawia się argument, że twórcy, zamiast zaprezentować światu jeden duży dodatek, w którym dostępnych jest kilkadziesiąt nowych obiektów i co najważniejsze nowych mechanizmów wpływających na rozgrywkę, podzielili nowe elementy na mniejsze zestawy, które są czasami gorszej jakości od darmowych elementów tworzonych przez samych graczy.

Czy podejrzenia się potwierdzą i Maxis ogłosi z początkiem marca 2021 roku trzy nowe zestawy akcesoriów? A może jednak chodzi o coś zupełnie innego? O tym przekonamy się już niedługo.