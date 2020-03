"This Is The Zodiac Speaking": znamy datę premiery polskiej gry o seryjnym mordercy

Zodiak to jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii. Terroryzował San Francisco, a swoje zbrodnie nagłaśniał za pomocą mediów, do których wysyłał zaszyfrowane wiadomości. Mimo usilnych starań, jego tożsamości nigdy nie zidentyfikowano. Teraz i wy dostaniecie szansę wzięcia udziału w śledztwie. Wszystko za sprawą gry "This Is The Zodiac Speaking". Kiedy odbędzie się jej premiera?

"This Is The Zodiac Speaking" - data premiery polskiej gry o seryjnym mordercy

"This Is The Zodiac Speaking" to gra detektywistyczna z elementami horroru od Klabater i Punch Punk Games. Podczas rozgrywki będziecie mieli okazję wcielić się w rolę dziennikarza usiłującego rozwiązać zagadkę tożsamości słynnego seryjnego mordercy. Więcej szczegółów na temat samej rozgrywki znajdziecie w oddzielnym artykule naszego autorstwa.

"This Is The Zodiac Speaking" ukaże się na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch już 24 września 2020 roku. Jeśli ciekawi was temat Zodiaka, koniecznie sięgnijcie po serial dokumentalny "The Most Dangerous Animal of All", który ukazał się 6 marca tego roku. Przedstawia on historię człowieka, który usiłując rozwikłać zagadkę tożsamości osławionego mordercy, nabrał przekonania, że był nim jego własny ojciec. Polecamy również zestawienie naszego autorstwa, w którym znajdziecie 25 najlepszych filmów o seryjnych mordercach i psychopatach.

Zobacz też: Top 10 - najsłynniejsi seryjni mordercy, wśród nich Ted Bundy i Zodiak