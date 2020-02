This is the Zodiac Speaking. Mroczna polska gra o nieuchwytnym seryjnym mordercy

Twórcy podkreślają, że „mroczny thriller FPP” wykorzystuje fakty związane z morderstwami popełnionymi przez Zodiaka, nigdy nie ujętego seryjnego mordercy działającego w San Francisco w latach 70. XX wieku.

Intrygującą historią zabójcy zainteresował się David Fincher, który w 2009 roku nakręcił film opisujący próby ustalenia jego tożsamości. Obraz miał gwiazdorską obsadę: wystąpili w nim Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. i Mark Ruffalo.

Klabater i Punch Punk Games obiecują, że This is the Zodiac Speaking będzie zaskakiwał dojrzałą i mroczną fabułę. Za jej powstanie odpowiada Łukasz Orbitowski, laureat prestiżowych Paszportów Polityki oraz najważniejszej rodzimej nagrody literackiej, Nike.

This is the Zodiac Speaking. Polska gra współtworzona przez laureata Nike

Współautor scenariusza stwierdził, że możliwość pracy nad grą bardzo go ucieszyła.

" Zrobienie gry było zawsze moim marzeniem. Tak dziwnie się złożyło, że reżyser Krzysiek Grudziński i studio Punch Punk poszukiwało scenarzysty do projektu o seryjnym mordercy. A ja napisałem bestsellerową powieść o takim. "

Na zwiastunie widać, że gracz będzie musiał umieć niepostrzeżenie się skradać, mieć silnie wykształcony zmysł dedukcji, a przy tym radzić sobie ze świadomością, że morderca na którego jest tropie przygląda się dokładnie jego poczynaniom.

Michał Gembicki, szef Klabatera wiąże z projektem duże nadzieje.

" Znakiem firmowym naszego wydawnictwa powoli stają się gry, które w szerokiej perspektywie są komentarzem do kondycji ludzkości, ale jednocześnie skupiają się na indywidualnych przeżyciach jednostek. Lata 70. w Stanach Zjednoczonych to niepowtarzalny okres społecznych podziałów i niepokojów, czyli idealne tło dla ciekawej i dojrzałej opowieści przedstawionej w grze. "

W This is the Zodiac Speaking będzie można zagrać PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch jeszcze w 2020 roku. Dokładnej daty premiery jeszcze nie podano.

