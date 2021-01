TikTok jest bardzo popularny wśród nastolatków, którzy chętnie nagrywają krótkie filmiki ze swoimi popisami tanecznymi. Na serwisie znajdziemy też innego rodzaju wideo, np. tutoriale, filmiki z ciekawych miejsc na świecie czy porady specjalistów. Na TikToku co rusz pojawiają się kolejne challenge, które są powtarzane przez wielu TikTokerów. Niestety wyzwanie, o którym zaraz przeczytanie, kosztowało 10-latkę życie.

TikTok zablokowany we Włoszech. Powodem samobójstwo 10-letniej internautki

Jak podaje włoski dziennik "La Repubblica", 10-letnia Antonelli Sicomero z Palermo zamknęła się w łazience, żeby nagrać filmik na wyzwanie Black-out challenge. Polega ono na jak najdłuższym wytrzymaniu z paskiem zaciśniętym na szyi. Nieprzytomną dziewczynkę z telefonem w dłoni znalazła jej młodsza siostra, która wyjaśniła rodzicom, że 10-latka nagrywała filmik na TikToka.

Dziewczyna trafiła do szpital z zatrzymaniem krążenia, niestety mimo reanimacji, nie udało się jej uratować. Prokuratorzy wszczęli postępowanie w sprawie "podżegania do samobójstwa". Co więcej, jak podaje portal kultura.poinformowani.pl, organ ochrony danych wydał decyzję o zablokowaniu TikToka do 15 lutego 2021. We Włoszech obowiązuje prawo zakazujące korzystania z mediów społecznościowych dzieciom do 13. roku życia. Teraz TikTok musi zweryfikować wiek swoich użytkowników.

Jak podaje kultura.poinformowani.pl, rzecznik aplikacji TikTok skomentował sprawę następująco: