TikTok ukrywa i cenzuruje ludzi biednych, brzydkich oraz "niekształtnych"?

Portal The Intercept wszedł w posiadanie ciekawych dokumentów, które podobno pochodzą od zarządu firmy TikTok. Aplikacja została stworzona przez studio ByteDance, która jest związana z Komunistyczną Partią Chin, co już wśród wielu osób budzi spore zastrzeżenia. Jeszcze większe "ale" mogą mieć zaś osoby, które zapoznają się z treścią dokumentów rozsyłanych podobno do moderatorów aplikacji.

TikTok dyskryminuje osoby brzydkie i biedne?

Według nich okazuje się bowiem, że w firmie podobno panuje odgórny zakaz pokazywania transmisji na żywo, na których przedstawione są osoby otyłe, posiadające "brzuszek piwny", a także te uznane przez firmę za zbyt chude (jako przykład "nieodpowiednich kształtów" ciała podano m.in. osoby z karłowatością).

Jednak dostaje się nie tylko osobom z niepożądanym kształtem ciała (według zarządców TikToka) - w dokumentach udostępnionych przez The Intercept możemy bowiem przeczytać, że podobno zakazane jest również promowanie wideo od osób, które (tłumaczenie dosłowne) mają "paskudny wygląd twarzy (może zawierać: zdeformowaną twarz, brzydkie zęby i kły, zbyt dużo zmarszczek, blizny na twarz), czy jawne zdeformowanie twarzy, takie jak problemy z oczami, czy inne niepełnosprawności".

Niestety, według informacji zawartych w dokumentach pochodzących podobno prosto z firmy wynika, że TikTok nie chce prezentować również miejsc uważanych za "biedne". W liście możemy też przeczytać, że moderatorzy mają ukrywać wideo, na których widać "slumsy, miejsca wiejskie (wyjątkiem są naturalne pola i piękna pozamiejska sceneria), place budowy, rozpadające się bloki i domy, w których widać pęknięcia na ścianach, obrzydliwe tapety oraz stare i zaniedbane".

Poniżej możecie się zapoznać z fragmentem dokumentu, który został udostępniony przez The Intercept i podobno pochodzi z firmy DanceByte:

Oczywiście prawdziwość tego dokumentu nie została zweryfikowana przez przedstawicieli TikToka, więc doniesienia powinny być traktowane z lekkim przymrużeniem oka.