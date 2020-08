TikTok zbierał dane z telefonów, które były niezgodne z prawem?

Jak podaje Wall Street Journal, TikTok przez przynajmniej 15 miesięcy w latach 2018/19 zbierał informację na temat użytkowników bez ich wiedzy. To łamało zasady ustanowione przez Google, które udostępniało aplikację w swoim sklepie Google Play.

TikTok zbierał informację na temat MAC w telefonach z systemem Android. To specjalne oznaczenia osprzętu, który łączy się z interfejsem sieciowym. Najprawdopodobniej miało to na celu kolekcjonowanie danych dla reklamodawców. Według WSJ, TikTok przestał korzystać z tej usługi w listopadzie 2019 roku.

Aplikacja TikTok w wersji na Androida nie informowała użytkowników o tym, że śledzą ich adres MAC. Oprócz tego, program miał używać dodatkowych warstw zabezpieczeń dla danych, które były pobierane od użytkowników, a następnie wysyłane do serwerów firmy. To własnie te warstwy miały maskować też kolekcjonowanie adresów MAC.

W oświadczeniu dla WSJ od rzecznika prasowego TikToka czytamy:

"

Pod przywództwem naszego szefa ds. ochrony informacji Rolanda Cloutiera, który ma dekady doświadczenia w działach prawnych i finansowych, staramy się chronić prywatność i zapewnić bezpieczeństwo całemu społeczeństwu TikToka. Wciąż aktualizujemy naszą aplikację, aby mogła zapewnić im najwyższy poziom zabezpieczeń. Obecna wersja aplikacji nie zbiera adresów MAC, a my nigdy nie udostępnialiśmy danych osób z USA do chińskiego rządu, ani nigdy byśmy tego nie zrobili - nawet gdyby nas o to poproszono. Zawsze zachęcamy naszych użytkowników do korzystania z najnowszej wersji naszej aplikacji. "