Jak podaje polsatnews.pl, 23-letnia Kübra Doğan spadła z 9. piętra budynku w Stambule w Turcji. Dziewczyna nagrywała filmik na TikToka i nie zauważyła, jak załamały się pod nią plastikowe panele. Niestety TikTokerka zmarła na miejscu.

TikTokerka zginęła w czasie nagrywania filmiku. Wideo trafiło do sieci

23-latka była w odwiedzinach u swojej 16-letniej kuzynki. Dziewczyny postanowiły wyjść na dach budynku, by nagrać filmik na TikToka. W pewnym momencie pod jedną z nich załamały się plastikowe panele. Młodsza dziewczyna cały czas nagrywała i na wideo widać, jak 23-latka spadła z budynku. Niestety mimo wezwanej pomocy, było już za późno. TikTokerka zmarła na miejscu.

Jak podają media, rodzina zmarłej zamierza podać do sądu producenta paneli, które załamały się pod dziewczyną. Niestety nie jest to pierwsza taka sytuacja, gdy dochodzi do wypadków przez brak ostrożności i skupienia. Użytkownicy TikToka czy Instagrama, by nagrać dobre wideo czy zrobić piękne zdjęcia, często bardzo ryzykują, nie myśląc o swoim bezpieczeństwie.