Tiktokerzy stawiają na Holocaust. Nastolatki udają ofiary nazistów

TikTok to medium kierowane głównie do młodych ludzi, dorośli więc często nie do końca rozumieją, co tak naprawdę dzieje się wśród użytkowników aplikacji. Jednym z takich przypadków jest najnowszy trend, pod który podpinają się zarówno tiktokowi celebryci, jak i mniej znani twórcy: odgrywanie roli zamordowanych przez Niemców więźniów.

Nastolatki charakteryzują się udając zmęczenie, bród i niedożywienie, a następnie odgrywają scenę w której witani są w Niebie i opowiadają, jak doszło do ich śmierci.

Tiktokowi twórcy przekonują, że w ten sposób chcą złożyć hołd ofiarom i przywrócić pamięć o nich, dorośli mają na ten temat zupełnie inne zdanie i ostro potępiają nową „zabawę”.

Tiktokerzy udają ofiary Holocaustu. Opowiadają w Niebie, jak umarli

Materiały prezentujące ofiary obozów koncentracyjnych oznaczane są tagami #Holocaust oraz #heaven. Cieszą się dość sporym zainteresowaniem, liczba chętnych na wypromowanie się na modzie stale się zwiększa.

Część z nastolatków do prezentacji podeszła niezwykle twórczo, jako ofiary Holocaustu przedstawiając… osoby zabite podczas ataku na World Trade Center.

Krytycznie o takiej formie edukowania o Holocauście wypowiada się pokolenie, które miało bezpośredni kontakt z osobami, które przeżyły bytność w obozie zagłady lub same się w nich znajdowały.

Diane Saltzman z amerykańskiego Muzeum Holocaustu stwierdziła, że działania tiktokoerów trywializują historię i hańbią pamięć o ofiarach.

Zobacz także: Samobójstwo na TikToku. Serwis zamiast powiadomić policję, uruchomił dział PR