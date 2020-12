To jednak tylko ludzie, a nie kosmici. Wyjaśniło się zniknięcie monolitu z Utah

Koniec i bomba, kto śledził sprawę ten trąba. Pewien użytkownik Instagrama wyjaśnił, że to on (wraz z grupką znajomych) jest odpowiedzialny za zniknięcie monolitu z pustyni w Utah.

Wiemy, kto usunął monolit z Utah!

Pod koniec listopada pracownicy lokalnego samorządu w Utah odkryli dziwny monolit na środku pustyni. Ten po kilku dniach zniknął z przyczyn absolutnie niewiadomych. Teraz na początku grudnia odnalazł się w Rumunii. Wygląda jednak na to, że sprawa ma swój koniec - a przynajmniej połowiczny.

Jak podaje New York Times, Biuro szeryfa w hrabstwie San Juan potwierdziło, że na razie nie zamierza wszczynać śledztwa w sprawie, ponieważ nikt nie zgłosił sprawy "zaginionego mienia". Podkreślili swoje zdanie poprzez udostępnienie grafiki "Najbardziej poszukiwany", która przedstawiała kosmitę. Niedługo później stwierdziła, że wraz z Biurem ds. Zarządzania powierzchnią jednak zacznie śledztwo.

Nie minęło nawet kilka godzin, a Andy L. Lewis, profesjonalny sportowiec z Moab w Utah stwierdził, że to on jest odpowiedzialny za demontaż monolitu. Udostępnił wideo z incydentu na swoim Facebooku. Jego przyjaciel, Sylvan Christensen potwierdził wersję zdarzeń, wysyłając oświadczenie do New York Timesa, w którym wyjaśnił postępowanie grupy.

Panowie chcieli chronić pustynne pustkowia - usunęli monolit, ponieważ na miejscu zaczęło się pojawiać zbyt wielu gapiów, co miało negatywny wpływ na otoczenie. Stwierdził również, że społeczeństwo powinno być edukowane na temat zarządzania krajobrazami.

To miejsce nie było fizycznie gotowe na to, by pojawiało się tam tyle osób.

Nadal to jednak nie tłumaczy tego, kto umieścił monolit w Utah, a potem w Rumunii. Może jednak stali za tym kosmici!