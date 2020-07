„To jest szturm!” Warszawskie pomniki przyozdobione tęczą wywołały burzę wśród polityków

Do nietypowego zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Niedługo po północy pomniki Syrenki Warszawskiej nad Wisłą, pomnik Jezusa Chrystusa przy Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu oraz pomnik Adama Mickiewicza przed budynkiem PAN zostały przyozdobione tęczowymi flagami. Na twarze pomników nałożono także maseczki ochronne z symbolem ruchu anarchistycznego.

Akcja została sfilmowana przez organizatorów, a jej efekty pojawiły się w mediach społecznościowych dzisiaj rano. Na materiale widać grupę osób, która wspina się na pomniki i przyozdabia je flagami i maseczkami.

Jak możemy przeczytać w mediach społecznościowych, przy pomnikach pojawiły się też kartki z manifestem osób, które włożyły w ręce słynnych postaci tęczową flagę.

Wynika z nich, że akcja jest manifestem przeciwko jawnej homofobii panującej w kraju nad Wisłą, sprzeciwem wobec „stref wolnych of LGBT”, nazywania przedstawicieli tej grupy „ideologią”, co miało miejsce w ostatnich tygodniach kampanii prezydenckiej na szeroką skalę, a także przeciwko faktowi, że tęcza jako symbol wciąż uznawana jest za obraźliwą. Autorzy manifestu podkreślają, że tak jak polska flaga jako symbol nikogo nie oburza, tak tęczowa flaga nie powinna wywoływać tak żywych emocji.

"

„To jest szturm! To tęcza. To atak!

Postanowiłyśmy działać.

Tak długo jak będę się bać trzymać Cię za rękę.

Tak długo aż nie zniknie z naszych ulic ostatnia homofobiczna furgonetka.

To nasza manifestacja odmienności – ta tęcza.

Tak długo jak flaga będzie kogoś gorszyć i będzie "niestosowna", tak długo uroczyście przyrzekamy – prowokować. "