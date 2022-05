To koniec FIFA. EA tworzy zupełnie nową serię gier o piłce nożnej

"Nowa era rozpocznie się w lipcu 2023 - ale zanim to się stanie, w tym roku EA SPORTS dostarczy najlepszą grę w historii serii FIFA" - takimi słowami rozpoczyna się oficjalne oświadczenie EA na temat przyszłości serii FIFA.

Z niego dowiadujemy się, że produkcja będzie nosiła tytuł EA SPORTS FC. Twórcy zapowiadają, że nie zamierzają za bardzo zmieniać swojej zwycięskiej formuły - w produkcji nadal dostępne będą tryby Ultimate Team, kariery, wirtualnych klubów i VOLTA Football, a gracze nadal będą mieli dostęp do ponad 700 oficjalnie licencjonowanych klubów piłkarskich, a także ponad 19 tysięcy prawdziwych piłkarzy.

EA Sports podkreśliło również w swoim oświadczeniu, że nadal są związani ekskluzywnymi partnerstwami z Premier League, La Ligą, Bundesligą, Serie A i MLS. Nie musimy się więc martwić o to, że będziemy grali Man Red, czy West London Blue.

Jak opowiedział Cam Weber, EVP, Group GM EA SPORTS & Racing:

Nasza nowa niezależna platforma przyniesie też nowe wyjątkowe możliwości, aby wprowadzać innowacje i udoskonalać to, co już stworzyliśmy. To wiele więcej niż tylko zmiana logo - jako EA SPORTS jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić, że EA SPORTS FC stanie się symbolem zmiany. Pragniemy znacząco reinwestować w ten sport i jesteśmy podekscytowani współpracą z dużą i stale rosnącą liczbą partnerów.