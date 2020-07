To koniec WIkipedii? Rynek przejmuje inny gigant

Wikipedia jest królową rynku wiedzy online. Do niedawna niemal każdy użytkownik wyszukiwarek sprawdzał odpowiedzi na nurtujące go pytania właśnie na tym portalu. Jednak wszystko wskazuje na to, że internetowa encyklopedia wkrótce odejdzie do lamusa. Zastępują ją coraz nowocześniejsze rozwiązania oferowane przez Google.

Koniec Wikipedii? Rynek przejmuje inny gigant

Jak czytamy na brief.pl, boty Google'a lepiej radzą sobie z analizą, przetwarzaniem i dostarczaniem użytkownikom obiektywnych informacji. Ponadto ich algorytmy dalej są udoskonalane, przez co na znaczeniu traci Wikipedia. Ta od lat działa w ten sam sposób. Google jest w stanie wyselekcjonować ciekawsze i świeższe informacje niż internetowa encyklopedia, wszystko dzięki narzędziom analitycznym giganta.

Wikipedię można zakwalifikować już do przestarzałych narzędzi. Problem tkwi głównie w tym, że blog wiedzy tworzą przypadkowi ludzie, którzy nie są ekspertami w danych dziedzinach. Przez to informacje umieszczane na stronie bywają nieprawdziwe lub przeinaczone. Strona nie ma ustalonej struktury władzy ani hierarchii. Jak twierdzi biuro prasowe Stowarzyszenia Wikimedia Polska cytowane przez brief.pl:

" Zawartość Wikipedii nie jest kontrolowana przez „radę redakcyjną” ani „zespół Wikipedii”, tworzona jest przez grono wolontariuszy i wolontariuszek z całego świata. Wikipedia nie jest pracodawcą i jest serwisem zarejestrowanym w USA, którego operatorem (właścicielem) jest Wikimedia Foundation z siedzibą w San Francisco. "

Anonimowi redaktorzy Wikipedii są często bezkarni i zdarza się im wprowadzać użytkowników w błąd. Szefowa Wikipedii podkreśla, że planuje walki z takim zachowaniem i zapowiada porządki na stronie. Jednak Google coraz częściej podpowiada w wynikach wyszukiwania inne niż portal źródła wiedzy np. materiały eksperckie ze znanych stron internetowych.