To najbardziej trafne proroctwo o pandemii? Jasnowidzka przepowiedziała epidemie 12 lat temu!

Amerykanka, która na swoich wizjach i książkach dorobiła się milionów, urodziła się 19 października 1936 w Kansas City, a zmarła w 2013 roku. Kobieta uważana jest za autorkę najbardziej trafnej przepowiedni dotyczącej Covid-19.

Jasnowidzka przepowiedziała koronawirusa 12 lat temu!

Medium i parapsycholog Sylvia Browne w swojej książce "Co nas czeka?" ("End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World" ) zawarła bodaj najbardziej trafne proroctwo dotyczące pandemii.

Jej wizję przypomniała światu Kim Kardashian, która rozpowszechniła ją na swoich mediach społecznościowych. Fragment, o którym mowa brzmi:

" Około 2020 rok ostra, przypominająca zapalenie płuc choroba rozprzestrzeni się po świecie, atakując płuca i oskrzela, nie poddając się żadnej znanej terapii. "

Nie ulega wątpliwości, że w tym konkretnym przypadku chodzi właśnie o epidemię koronawirusa. Przepowiednia jednej z najsłynniejszych medium napawa jednak nadzieją i optymizmem.

" Choroba zniknie równie nagle, jak się pojawiła. Zaatakuje ponownie po dziesięciu latach, a potem zniknie całkowicie. "

Sylvia Browne nie żyje od siedmiu lat, a jej przepowiednia krąży po całym internecie. Jednak czy jest wiarygodna?

"Vice" opublikował także inne fragmenty książek słynnej medium. W swoich przepowiedniach Brawn twierdziła także, że zwykłe przeziębienie zostanie wyeliminowane do 2010 roku "ku rozczarowaniu niezliczonych firm farmaceutycznych". Do 2020 roku miano wyeliminować również utratę słuchu i wzroku. Także rak, anoreksja i bulimia miały przestać istnieć.

Browne przewidywała także, że dojdzie do wzrostu bezpłodności wśród ludzi i będzie to jednym ze znaków nadejścia "końca dni". Przekonywała też, że wkrótce nastąpi koniec świata w wyniku globalnego ocieplenia.

Zobacz również: Straszna przepowiednia Nostradamusa: "Olbrzymia plaga w Europie", szczególnie dotknięte Włochy