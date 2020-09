To najprawdopodobniej najstarsza znana piosenka na świecie. Utwór ma niemal 3,5 tysiąca lat

W 1972 roku profesor Anne Kilmer z Uniwersytetu Kalifornijskiego skończyła swoje 15-letnie badania. Udało jej się w tym czasie rozszyfrować jeden z najstarszych znanych fragmentów zapisu muzycznego na świecie. Jak czytamy na altao.pl, znajdował się on na glinianych tablicach, które wykopali archeologowie na początku lat 50.

Najstarsza znana piosenka świata. Jak brzmi?

Zapis znaleziony pod ziemią na terenie syryjskiego Ugarit około 3400 lat. Z odczytanych przez Kilmer danych wynika, że melodia jest hymnem do Nikkal, czyli sumeryjskiej żony boga księżyca Nanny i matka boga słońca Utu.

Analiza materiałów profesor Kilmer pozwoliła odtworzyć zapis we współczesnym formacie. W 2008 roku własną wersję kompozycji opublikował brytyjski muzyk Michael Levy. Artysta zgodnie ze starożytnymi tradycjami, zagrał wyjątkowy utwór na lirze.

Co ciekawe, melodię można usłyszeć także w utworze "All the works of nature which adorn the world" grupy Nightwish, który pojawił się na płycie "Human.:II: Nature".