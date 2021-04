To nie fotomontaż. Gigantyczny jacht przecisnął się przez amsterdamskie kanały

Niecodzienny widok gigantycznej jednostki przeciskającej się przez wąskie kanały Holandii zdumiał internautów. Superjacht zbudowany przez holenderską firmę w stoczni w Kaag jest właśnie w drodze do Amsterdamu, gdzie przejdzie próby morskie.

Gigantyczny superjacht przeciskał się przez wąskie kanały Holandii

Fotograf Tom van Oossanen uchwycił zdumiewające sceny, gdy 94-metrowy superjacht zbudowany przez holenderską stocznię Feadship, został przetransportowany z zakładu Kaag Island na Morze Północne w Rotterdamie. Na serii oszałamiających zdjęć widać jeden z największych statków, jakie zostały zwodowane w 2021 roku. Jednostkę prowadzą holowniki, z trudem omijając domy i kościoły po drodze.

Według Oossanena rocznie przewożonych jest tą trasą od czterech do sześciu superjachtów. Wszystkie przed wyruszeniem na morza i oceany muszą przejść szereg prób i badań technicznych, które zwykle odbywają się w Amsterdamie. Jednak zdaniem fotografa niewiele z nich jest tak dużych jak Projekt 817, który prawdopodobnie będzie ostatecznie nazwany "Viva".

Manewry superjachtów prowadzą do poważnych zmian zarówno na lądzie, jak i na wodzie.

Masz wizytę u dentysty? W takim przypadku nie zdążysz! Czasami przejście przez most zajmuje godzinę, a przy natężeniu ruchu w Holandii szybko się on zwiększa.

- mówi Oossanen.

Wyspa Kaag jest jedną z dwóch należących do stoczni Feadship na lądzie (druga znajduje się w Aalsmeer, niedaleko Schiphol), co oznacza, że każdy dostarczany stamtąd jacht musi być holowany w ten sam sposób. Jest to niezwykle trudna operacja, ponieważ niektóre części kanałów na trasie są tylko o kilka stóp szersze niż superjachty budowane w tej stoczni.

Przedstawiciele Feadship twierdzą, że czas trwania transferu zależy od kilku różnych czynników, takich jak wiatry czy harmonogram otwarcia mostów. Cała operacja może trwać od dwóch do czterech dni. W tym przypadku transport Projektu 817 trwał czterech dni.

Największe superjachty świata, warte są fortunę. Co ciekawe, wszystkie te jednostki to jachty motorowe, żaden nie ma żagli. Są niezwykle luksusowe i zbudowane z dbałością o każdy szczegół.

Zobacz również: Przerażający "potwór" w Legnicy. Kobiecie musiała pomóc straż miejska