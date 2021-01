To nie jest tylko gitara, to jest cała orkiestra

Nie ma nic piękniejszego, niż łączenie przyjemnego z pożytecznym. Ty także możesz się przekonać, jak poprzez muzyczną pasję można pomóc potrzebującym. A, że coraz większymi krokami zbliża się kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest to doskonała okazja, aby stać się częścią tej wyjątkowej akcji. Salony Muzyczne RIFF również do niej dołączają i zachęcają do wspólnego wysłania światełka do nieba.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy została założona przez Jurka Owsiaka w 1993 roku i od tamtej pory niezmiennie niesie pomoc w zakresie ochrony zdrowia i życia chorych osób, w szczególności dzieci. Działalność “Orkiestry” polega nie tylko na zbieraniu funduszy na określone cele, lecz również na promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Choć pieniądze można wpłacać przez cały rok, tak naprawdę największa mobilizacja ma miejsce podczas Finału, który odbywa się w pierwszą lub drugą niedzielę stycznia. W tym roku, ze względu na warunki epidemiczne, finałowa zbiórka została przeniesiona na ostatnią niedzielę, czyli 31 stycznia 2021. Będzie to już 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym razem gra dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Pomagać można na wiele sposobów. Najbardziej tradycyjną formą jest wrzucenie do puszki dowolnej sumy – mogą to być zarówno monety, jak również banknoty. Jednak ze względu na czas i wygodę, dużo łatwiej i szybciej jest wpłacić pieniądze poprzez wysłanie SMS, zasilenie eSkarbonki lub dokonanie przelewu na konto “Orkiestry”. Osoby, które chcą się osobiście zaangażować w niesienie pomocy, mogą zostać wolontariuszami i aktywnie wspierać działania Fundacji. Jest jeszcze jeden, szczególny sposób pomagania. Jak co roku, podczas wielkiego Finału odbywają się wyjątkowe aukcje, podczas których licytowane są niecodzienne przedmioty – rzeczy, których nie kupisz nigdzie indziej, często będące unikatami na skalę światową. Dlatego w tym roku Salony Muzyczne RIFF postanowiły połączyć siły z YAMAHA MUSIC EUROPE, przekazując na aukcję niezwykły model gitary REVSTAR.

Instrument przekazany na licytację jest inny niż wszystkie. Dlaczego? Specjalnie na tę okazję został pomalowany przez znanego artystę SZYMONA CHWALISZA, który niejednokrotnie współpracował z Fundacją WOŚP podczas Poland Rock Festival oraz angażował się w wiele akcji charytatywnych organizowanych przez Jurka Owsiaka. Sam pomysł malowania gitar sięga około 10 lat wstecz, gdy Szymon głębiej zainteresował się wykonywaniem prac techniką aerografu. Kiedy po raz pierwszy zobaczył w ten sposób pomalowany instrument w jednym z custom shopów, od razu wiedział, że to będzie dobry kierunek, który można połączyć z niesieniem pomocy. Pierwszy projekt powstał spontanicznie, bez konsultacji z Jurkiem Owsiakiem, który po ujrzeniu finalnej pracy wręcz oszalał z wrażenia. Zaczęły powstawać kolejne malowidła z wizerunkami polskich artystów, takich jak: Renata Przemyk, Kazik, Grabaż. W ten sposób narodziła się “Gitara Woodstockowa” i początek pięknej przygody z ozdabianiem gitar.

Przy tej okazji warto powiedzieć kilka słów o tym, w jaki sposób powstają te niebanalne projekty. Jak przyznaje sam Szymon, gitarowy korpus jest takim samym podłożem malarskim, jak każde inne płótno. Dlatego najpierw należy go odpowiednio zabezpieczyć np. bezbarwnych lakierem (matowym lub błyszczącym). Potem zostaje naniesiony szkic, na podstawie którego krok po kroku powstaje obraz. Pierwsze stworzone przez Szymona gitary łączyła festiwalowa tematyka (dawny Przystanek Woodstock), do których wzory projektował sam Jurek Owsiak. Po odpowiednim wkomponowaniu poszczególnych elementów obrazu, nanoszone były portrety wybranych artystów biorących udział w danej edycji festiwalu. W 2018 roku pierwszy raz powstała zupełnie inna gitara. Był to owoc współpracy Szymona z wybitnym malarzem Rafałem Olbińskim. Kopie kilku jego obrazów ozdobiły jeden z instrumentów, tworząc oryginalny i sugestywny kolaż. To zainspirowało Szymona do tworzenia autorskich projektów, dzięki czemu rok później (2019) powstał obraz przedstawiający mapę Polski z symbolami kojarzącymi się z naszym krajem (np. wrocławskie krasnale, Smok Wawelski). Ciekawym zabiegiem artystycznym było podzielenie Polski na pół i połączenie mostami z hasłem nawiązującym do słów piosenki “Arahja” zespołu Kult (“Mój dom mostem połączony”).

Do tej pory zostało sprzedanych już 8 “Woodstockowych Gitar” – REVSTAR marki Yamaha będzie szczęśliwym dziewiątym instrumentem, który wyszedł spod pędzla Szymona Chwalisza. Oprócz tego, powstała jeszcze oddzielna gitara zaprojektowana specjalnie dla SLASHA, która również została wylicytowana na rzecz Fundacji WOŚP za kwotę 60 000 zł, będąc jednocześnie najdroższym instrumentem, jaki się sprzedał w ramach projektu. Większość pozostałych gitar posiada kolekcjoner z Wrocławia, który regularnie wspiera działania “Orkiestry”. Łączna wartość pieniędzy pochodzących ze sprzedaży wszystkich “Woodstockowych Gitar” to ponad 200 000 zł. Mamy nadzieję, że ludzi o dobrym sercu jest wiele i ta kwota już wkrótce znacznie się powiększy.

Salony Muzyczne RIFF serdecznie zachęcają do udziału w tej wyjątkowej aukcji. Możesz zostać posiadaczem unikatowej gitary, namalowanej przez artystę, w którego żyłach również płynie rock’n’rollowa krew. Instrument namalowany przez Szymona Chwalisza to coś więcej niż ładny obrazek. To małe dzieło sztuki, w którym drzemie prawdziwa pasja i wola pomagania potrzebującym. Taka gitara może być również oryginalnym prezentem dla bliskiej osoby, która lubi muzykować i ma artystyczną duszę. Przypominamy – 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 31 stycznia 2021. Zainspiruj się miłością do muzyki i wspieraj chore dzieci.

Specyfikacja gitary:

YAMAHA Revstar RS820 CR BBL

Korpus: Płyta wierzchnia z mahoniu/klonu

Szyjka: Mahoń

Podstrunnica: Palisander,

Progi: 22 Jumbo

Klucze strojeniowe: Odlewane

Menzura: 628 mm

Mostek: TonePros AVT-II Brid

Siodełko: 43 mm Urea

Przetworniki: 2 x VH5+ HU/Alnico V

Kolor: Brushed Black