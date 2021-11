Tom Hanks miał polecieć w kosmos przed Williamem Shatnerem. Czemu się nie zgodził?

Tom Hanks wyjawił, że dostał propozycję lotu w kosmos od Jeffa Bezosa, nim ten zwrócił się do Williama Shatnera. Dlaczego laureat Oscara nie skorzystał z okazji?

Tom Hanks mógł polecieć w kosmos przed Williamem Shatnerem

Tom Hanks dostał ofertę, by polecieć w kosmos z Jeffem Bezosem, ale nie chciał za to zapłacić. Aktor pojawił się w programie Jimmy'ego Kimmela, podczas którego wyjaśnił, że cena była po prostu zbyt wysoka - gwiazdor "Forresta Gumpa" wyjawił bowiem, że lot Blue Origin kosztowałby go 28 milionów dolarów. Potem dodał, że widzowie w domu sami mogą sobie sprawić podobne wrażenia za pomocą bujanych fotelów.

William Shatner stwierdził, że przebywanie w kosmosie było niezwykle interesującym i przerażającym przeżyciem. Hanks uważa, że cena jest jednak za bardzo zaporowa:

Tak, mogłem lecieć. Pod warunkiem, że zapłacę. To kosztuje chyba 28 milionów dolarów, czy coś w tym stylu. Nie jest źle Jimmy, naprawdę nie jest źle... Ale nie zapłacę 28 milionów baksów. Możemy sobie to wyobrazić nawet teraz - ile to trwało, jakieś 12 minut? Coś w ten deseń?

Następnie zaczął trząść swoim fotelem. Wideo z wywiadu zobaczycie poniżej:

Oglądaj

Aktor przy okazji promował swój najnowszy film "Finch", który ma zadebiutować na Apple TV+ już 5 listopada 2021 roku. Poniżej możecie się zapoznać z opisem fabuły filmu: