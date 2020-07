Tom Hanks o ludziach nienoszących maseczek ochronnych: "Nie szanuję was" [WIDEO]

Pandemia koronawirusa trwa w najlepsze, ale niektórzy wydają się o tym zapominać. Początkowo trwoga przed COVID-19 ustąpiła wygodzie wielu osób, które otwarcie ignorują zalecenie WHO, dotyczące noszenia maseczek ochronnych i dystansu społecznego. Z tego powodu Tom Hanks postanowił zabrać głos w tej sprawie.

Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, Tom Hanks był jedną z pierwszych sławnych osób, u której wykryto COVID-19. Wraz z żoną Ritą Wilson zostali poddani kwarantannie. Na szczęście lekarzom udało się wyprowadzić parę z groźnej choroby.

Hanks nie jest jednak zadowolony z tego, jak obecnie wygląda podejście społeczeństwa do zaleceń WHO, szczególnie w USA, gdzie wzrost zachorowań na koronawirusa wciąż jest największy, a wiele osób ostentacyjnie ignoruje noszenie maseczek i wprowadzanie w życie dystansu społecznego. Aktor postanowił dosadnie wypowiedzieć się na ten temat w rozmowie z AP Entertainment, przy okazji promocji nadchodzącego filmu "Greyhound".

"

Nie łapię tego. Po prostu tego nie rozumiem. To dosłownie wymagane minimum. Jeśli ktoś chce się spierać o to, czy zasadne są nawet minimalnie obostrzenia, to nie zaufałbym takiej osobie na drodze. Prowadząc samochód, musisz przestrzegać ograniczeń prędkości; musisz użyć kierunkowskazu; musisz unikać kolizji z pieszymi. Jeśli nie możesz zrobić tych trzech rzeczy, to rozumiem. Nie powinieneś prowadzić samochodu. Jeśli nie możesz nosić maski, myć rąk i zachowywać dystansu społecznego, to nie rozumiem. Nie mam dla ciebie szacunku, stary. Nie kupuję twojego argumentu. "