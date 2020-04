Tom Hanks odpowiedział na list 8-latka, który jest prześladowany w szkole

Jak podaje australijski Nine News, 8-letni Corona De Vries z Australii napisał niedawno list zaadresowany do Toma Hanksa i jego żony Rity Wilson. Według raportu, chłopiec miał dwa główne powody takiej decyzji - przede wszystkim usłyszał o tym, że para zaraziła się koronawirusem, więc chciał się dowiedzieć, czy czują się dobrze i są już zdrowi. Drugi powód był nieco bardziej skomplikowany.

Tom Hanks odpowiedział na list 8-letniego chłopca

Chłopiec z powodu swojego imienia jest obecnie prześladowany w szkole. Dzieciaki, w typowy dla siebie sposób, przezywają go "koronawirusem". 8-latek przyznał w liście, że bardzo lubi swoje imię, ale boli go to, że inne dzieci się z niego naśmiewają.

Publikacja podzieliła się na swoich łamach bardzo ładną odpowiedzią Toma Hanksa na list 8-letniego Corony De Vriesa:

" Drogi przyjacielu Corona, twoja historia spowodowała, że poczuliśmy się świetnie. Dziękuję, że się zainteresowałeś naszym losem i zachowałeś się jak prawdziwy przyjaciel - to właśnie oni powodują, że czujemy się lepiej, gdy jesteśmy w dołku. Jesteś pierwszą osobą o imieniu Corona, którą poznałem. Corona - to brzmi jak pierścień wokół słońca! PS. Ty druha we mnie masz! "

Hanks wysłał 8-latkowi również maszynę do pisania marki... Corona. Aktor przyznał, że korzystał z niej w trakcie kwarantanny w Australii. Gwiazdor kina stwierdził, że maszyna mu się spodoba i wyjaśnił chłopcu, by poprosił rodziców o wytłumaczenie, jak to magiczne urządzenie działa. Zachęcił go również do tego, by użył jej do odpisania mu na list.

Dlaczego 8-latek poprosił o poradę właśnie Toma Hanksa? Ponieważ Corona uwielbia "Toy Story" i Toma Hanksa w roli Chudego.