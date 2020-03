Tom Holland twierdzi, że wie więcej o Harrym Potterze niż J.K. Rowling: "To obsesja!"

Seria "Harry Potter" to niewątpliwie jeden z tytułów przełomu XX i XXI wieku, który zdążył już ukształtować niejedno pokolenie. Nie chodzi nadal chętnie czytane jedynie książki J.K. Rowling, ale również o filmy na ich podstawie. Jedną z osób wychowanych na przygodach młodego czarodzieja jest Tom Holland. Młody gwiazdor Marvela opowiedział o swojej miłości do słynnej serii.

Tom Holland jest wielkim fanem Harry'ego Pottera

23-letni aktor wystąpił niedawno w nowym filmie studia Pixar pod tytułem "Naprzód". Animacja opowiada o krainie rodem z powieści, filmów i gier fantasy. Realia tego świata mimo występowania wielu magicznych stworzeń są jednak uderzająco podobne do realiów otaczającej nas rzeczywistości. Holland wciela się w młodego elfa, który wraz ze starszym bratem wyrusza na wielką przygodę.

W związku z promocją "Naprzód" Holland był gościem audycji w BBC Radio 1. Podczas wywiadu zdradził, że jest wielkim miłośnikiem pubquizów, w których uczestniczy wraz ze swoją rodziną. Aktor weźmie udział w jednej z nadchodzących imprez tego typu, która w całości będzie poświęcona Harry'emu Potterowi. Holland wyznał, że jest ogromnym fanem młodego czarodzieja.

" Myślę, że wiem więcej o Harrym Potterze niż J.K. Rowling. Mam obsesję na punkcie Harry'ego Pottera. Kiedy dorastałem, to była moja najbardziej ulubiona rzecz na świecie. "

Wygląda na to, że Holland wygra w pubquizie. No chyba że wśród przeciwników pojawi się większy potteromaniak niż odtwórca Spider-Mana. Obecnie aktor przygotowuje się do roli innej ikony popkultury - Nathana Drake'a z gry Uncharted, która niedługo doczeka się filmowej adaptacji. W kolejnych miesiącach Holland ponownie wcieli się w superbohatera Marvela w trzeciej części "Spider-Mana".

"Naprzód" - kiedy premiera?

Czy miłość Hollanda do Harry'ego Pottera zaowocuje w przyszłości zaangażowaniem aktora do jednej z nadchodzących części "Fantastycznych zwierząt"? Na razie nic na ten temat nie wiadomo, ale niewykluczone, że gwiazdor Marvela kiedyś stanie się również częścią uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling ponad 20 lat temu. Na razie fanom Hollanda pozostaje film "Naprzód", który trafi do polskich kin już 6 marca 2020 roku.

