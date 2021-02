Nie żyje Tom Moore. Stulatek, który zebrał ponad 32 mln funtów na walkę z COVID-19

Wyjątkowa akcja charytatywna stulatka

Thomas Moore, weteran II wojny światowej urodzony 30 kwietnia 1920 roku w Keighley, krótko przed swoimi setnymi urodzinami wymyślił wyjątkową akcję charytatywną. Na fundraisingowej platformie JustGiving założył cel "Tom's Birthday Walk For The NHS" (Urodzinowy spacer Toma dla Narodowej Służby Zdrowia), w ramach którego postanowił zebrać fundusze na walkę z COVID-19. Mężczyzna zadeklarował, że na setne urodziny ukończy 100 okrążeń wokół swojego domu (każde po 25 metrów), by zgromadzić na swój cel 1000 funtów. Krok po kroczku, z chodzikiem na kółkach wytrwale kontynuował wyznaczone sobie zadanie, czym zwrócił na siebie oczy całego świata. W efekcie zamierzone 1000 funtów zebrał już 10 kwietnia.

Cel został więc zaktualizowany - najpierw do 5 tysięcy funtów, później do 500 tysięcy, później do 1 miliona... Kiedy 16 kwietnia Moore w honorowej asyście wojskowych wykonywał setne okrążenie, na jego cel wpłacono już ponad 12 mln funtów. Ostatecznie o poranku 30 kwietnia 2020, kiedy Tom Moore kończył 100 lat, na koncie jego akcji charytatywnej były ponad 32 miliony funtów (dokładnie 32,796,475) wpłacone przez ponad 1,5 mln osób z całego świata. Do dziś pozostaje to największa suma, jaka kiedykolwiek została zebrana na JustGiving.

"Narodowy skarb" i najstarszy wykonawca na szczycie listy przebojów

Kapitan Tom Moore stał się uosobieniem woli walki i przetrwania w mrocznych czasach. Dla Brytyjczyków był symbolem nadziei. Na swoje setne urodziny otrzymał ponad 140 tysięcy kartek, a także życzenia od królowej Elżbiety II, księcia Williama i Borisa Johnsona, który nazwał go "narodowym skarbem". W efekcie spektakularnej akcji charytatywnej premier Wielkiej Brytanii 19 maja 2020 nominował go do tytułu szlacheckiego. Królowa Elżbieta II nadała mu go 17 lipca 2020 podczas uroczystości na Zamku w Windsorze.

Stulatek otrzymał też wiele innych odznaczeń i nagród, a nawet podbił brytyjską listę przebojów. Z okazji jego urodzin Michael Ball nagrał nową wersję utworu "You'll Never Walk Alone" z udziałem The NHS Voices of Care Choir oraz samego Moore'a. Piosenka szybko trafiła na pierwsze miejsce UK Singles Chart, czyniąc z weterana wojennego najstarszą osobą w historii, która to osiągnęła.

Tom Moore nie żyje. Miał 100 lat

Przygnębiające wieści o śmierci Toma Moore'a obiegły świat 2 lutego 2021. Stulatek trafił do szpitala w niedzielę 31 stycznia w związku z problemami z oddychaniem i zapaleniem płuc. U mężczyzny wykryto obecność koronawirusa. Dwa dni później o jego śmierci poinformowała rodzina. W ich oświadczeniu czytamy:

Ostatni rok życia naszego ojca był niezwykły. Odmłodniał i doświadczył rzeczy, o których wcześniej tylko marzył. Chociaż był w tak wielu sercach tylko przez krótki czas, był niezwykłym ojcem i dziadkiem i pozostanie żywy w naszych sercach na zawsze.

Kondolencje rodzinie Moore'a przesłała m.in. królowa Elżbieta II i premier Boris Johnson. Głowy państwa wydały też publiczne oświadczenia związane z jego śmiercią, a premier poinformował dodatkowo, że flagi nad 10 Downing Street zostaną opuszczone do połowy masztu, by uczcić pamięć wyjątkowego bohatera.