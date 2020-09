Tomasz Komenda oświadczył się ukochanej na premierze filmu o jego historii

Po kilkunastu a nawet kilkudziesięciu latach więzienia, osadzonym bardzo trudno jest wrócić do rzeczywistości ze względu na świat zmieniający się w coraz szybszym tempie. Z jeszcze trudniejszą sytuacją zmagają się niesłusznie skazani, którym poza zagubieniem i bezradnością towarzyszy ciągłe poczucie niesprawiedliwości i brak zaufania nie tylko do ludzi, ale też do organów takich jak sąd czy policja, które z założenia powinny zapewniać obywatelom poczucie bezpieczeństwa.

Tomasz Komenda oświadczył się na premierze filmu o nim

Trudno wyobrazić sobie co przeżywał i przeżywa nadal Tomasz Komenda, który w wyniku nieprawidłowości organów ścigania i niesłusznym skazaniu w 2004 roku, spędził w więzieniu aż 18 lat. Jednak mężczyzna dzielnie próbuje odnaleźć się na nowo w życiu społecznym, czego dowodem jest chociażby gest, na który zdecydował się podczas premiery filmu o jego historii.

W kinach "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" pojawi się dopiero 18 września, jednak uroczystą premierę z udziałem twórców i licznych gwiazd, film ma już za sobą. Na miejscu nie mogło zabraknąć także Tomasza Komendy z jego wybranką Anną Walter, którą poznał za pośrednictwem portalu randkowego.

Jak donosi Wirtualna Polska, tuż po oficjalnej projekcji filmu, jego bohater zdecydował się na niespodziewany gest. Komenda ukląkł przed Anną Walter i poprosił, aby została jego żoną. Zaskoczona sytuacją kobieta oczywiście się zgodziła, a publiczność zareagowała na wzruszającą chwilę owacjami na stojąco. Komenda nie kryjąc poruszenia oznajmił, że "wygrał nowe życie".