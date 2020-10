Tomasz Kot powraca jako Zbigniew Religa. Ruszyła kampania promująca transplantacje [WIDEO]

Akcję przygotowała agencja K2 na podstawie ujęć z filmu "Bogowie" z 2014 roku, w którym Tomasz Kot wcielił się w Zbigniewa Religę. Film biograficzny w reżyserii Łukasza Palkowskiego, zrealizowano na podstawie scenariusza Krzysztofa Raka. Obraz opowiada historię Zbigniewa Religi, który w 1985 roku przeprowadził pierwszą w Polsce udaną transplantację serca.

Tomasz Kot powraca jako Zbigniew Religa

Pomysłodawcą kampanii jest Marek Biskup, założyciel agencji badawczej Kantar Polska.

" To dla mnie bardzo osobista kampania. Półtora roku temu w wyniku błędu lekarskiego straciłem płuca. W trybie nagłym transplantolodzy z Zabrza uratowali mi życie, wykonując innowacyjny, ryzykowny zabieg przeszczepu płuc. Dowiedziałem się wtedy, że głównym powodem niskiej liczby przeszczepianych organów w Polsce jest brak zgody rodzin na pobranie narządów. "

- komentuje Biskup.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Kantar Polska zaledwie 17 proc. Polaków podjęło rozmowę z bliskimi na temat ewentualnego przekazania narządów do transplantacji. 7 proc. rodzin deklaruje zdecydowany sprzeciw, a 14 proc. umiarkowany. Zdaniem pomysłodawców kampania ma na celu zwiększyć wiedzę społeczeństwa i skłonić ludzi do przekazywania organów do przeszczepów.

W ramach kampanii stworzono spot radiowy i internetowy spot wideo z fragmentem filmu "Bogowie". Materiały zostaną wyemitowane 31 października i 1 listopada 2020 i będą wspierane działaniami w mediach społecznościowych.

Akcję wsparły RMF, Eurozet, Eska, Agora, kilkadziesiąt stacji regionalnych i internetowe Radio Nowy Świat.

