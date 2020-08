Tomasz Sekielski na Pol'and'Rock 2020 o pogróżkach: "Trzeba z tobą skończyć jak z Adamowiczem"

W 2020 roku wszystkie letnie festiwale musiały zostać przełożone lub odwołane ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Jednak Jurek Owsiak postanowił mimo wszystko zorganizować Pol'and"Rock online, aby fani imprezy mogli poczuć jej klimat chociażby przez internet. W Warszawie stanęło studio WOŚP, gdzie odbył się szereg koncertów, a także spotkań z ludźmi ze świata sztuki, kultury czy polityki. Podczas Najpiękniejszej Domówki Świata jednym z gości ASP był Tomasz Sekielski.

Tomasz Sekielski dostawał pogróżki w internecie

Znany dziennikarz i autor jednych z najgłośniejszych polskich dokumentów ostatnich lat opowiedział nie tylko o swojej pracy, ale też odniósł się do aktualnej sytuacji panującej w kraju. Twórca nie ma dobrej opinii na temat aktualnej władzy, podkreślił, że smuci go to, co dzieje się na arenie politycznej, jednak zaznaczył, że Polska jest jego miejscem i nie chce emigrować.

Chęć ta nie pojawiła się w myślach Sekielskiego nawet w maju 2019 roku, kiedy stał się ofiarą okrutnego hejtu w internecie. Kilka miesięcy wcześniej podczas finału WOŚP zamordowano Pawła Adamowicza. Jedna z osób, która wysłała Sekielskiemu pogróżki, odniosła się do tamtej tragedii w szokujący sposób. Jak opowiedział w wywiadzie twórca "Nie mów nikomu":

" Ktoś napisał: "Trzeba z tobą skończyć jak z Adamowiczem". "

Sekielski wyznał, że skierował sprawę do prokuratury, jednak niewiele udało się w związku z tym zdziałać. Twórca został przesłuchany, a nawet dwie osoby zostały zidentyfikowane przez służby.

Cały wywiad udzielony przez Tomasza Sekielskiego podczas Pol'and'Rock Festival 2020 możecie obejrzeć poniżej: