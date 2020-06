Tatuaże u rockmanów to nic nowego - wielu muzyków pokrywa swoje ciało dziarami i chętnie je eksponuje. Tommy Lee z grupy Motley Crue również jest fanem tatuaży i prawdopodobnie nie ma już dużo wolnego miejsca na swoim ciele. Może dlatego zdecydował się na dziary na twarzy? Ostatnio tatuaże w tym właśnie miejscu stały się popularne, szczególnie wśród raperów. Tommy Lee zatem podążył za modą, ale wzory, które wybrał przypominają kiepskie dziary z lat 90....

Tommy Lee z Motley Crue ma nowe tatuaże na twarzy. Są bardzo złe... [ZDJĘCIA]

Perkusista pokazał zdjęcia swoich nowych tatuaży - z jednej strony twarzy ma chiński napis, zaś po drugiej gwiazdki i serce ułożone z klucza basowego i wiolinowego. Gorzej być nie mogło...

Jak oceniasz nowe tatuaże perkusisty Motley Crue? Tragedia! Marudzicie, nie są najgorsze

W filmie biograficznym "The Dirt" Tommy'ego Lee zagrał raper Machine Gun Kelly. Artysta ma na swoim ciele sporo tatuaży i do roli perkusisty musiał zakryć swoje dziary - na jego ciało nakładano dwie warstwy specjalnego preparatu, by je ukryć. Następnie nadchodził czas na odtworzenie tatuaży perkusisty Motley Crue.

