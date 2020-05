Tony Hawk's Pro Skater 1 i 2 powrócą w odświeżonej wersji. Znamy datę premiery

Czas wyciągnąć z szafy deskorolkę i znowu wyczesać 900-setkę na rampie u boku Tony'ego Hawka! Już za kilka miesięcy powróci legendarna seria gier zręcznościowych. Mowa oczywiście o Tony Hawk's Pro Skater, której dwie pierwsze odsłony zostaną zremasterowane i ponownie trafią do sprzedaży. Sportowiec zapowiedział, kiedy to się stanie.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - remaster kultowej serii

Nie ma chyba lepszej serii gier o jeździe na deskorolce niż Tony Hawk's Pro Skater. Tytuł doczekał się wielu kontynuacji i choć miały coraz więcej ciekawych elementów, w sercach fanów na zawsze pozostały dwie pierwsze części, które wprowadziły graczy do świata skateboardingu.

Jak podaje The Hollywood Reporter, firmy Activision i Vicarious Visions zdecydowały się na wznowienie kultowych gier. Remaster trafi do sprzedaży latem 2020 roku i będzie dostępny na platformach PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Odświeżona zostanie przede wszystkim grafika, która ponad 20 latach znacznie straciła na jakości. W nowej wersji sfera wizualna będzie zgodna ze standardami jakości 4K i HD. Chociaż mechanika pozostanie bez zmian, w Tony Hawk's Pro Skater 1+2 twórcy dodadzą tryb multiplayer za pośrednictwem internetu, nowe sekrety, triki i odświeżony tryb budowania własnego skateparku.

Fani oryginałów nie powinni się martwić. W nowej wersji nie zabraknie oryginalnych map, skaterów i ścieżki dźwiękowej, na której pojawili się tacy wykonawcy jak Dead Kennedys, Primus, Godfinger, Suicidal Tendencies, Papa Roach, Anthrax, Public Enemy, Bad Religion, Rage Against the Machine, Lagwagon, Styles of Beyond, Naughty by Nature czy Dub Pistols.

Szef Vicarious Visions - Jean Oneal skomentował nadchodzący remaster.

" Poziomy zostały odtworzone od samego początku, wszystko zostało kompletnie zbudowane powtórnie, ale jeśli wciąż wasze mięśnie pamiętają, jak zrobić długie combo, nie będziecie mieć problemu, grając w nową wersję. Patrząc na te remastery zauważyliśmy, że to uchwyciliśmy miły moment historii sprzed 20 lat. Ludzie pamiętają coś, co kochają i chcą odtworzyć to uczucie. "

Prawdopodobnie wielu fanów serii próbowało po latach wrócić do obu tytułów. Srogo się jednak rozczarowali, widząc kanciastą grafikę i przestarzałe mechanizmy, kompletnie nieprzystające do obecnych realiów. Sentyment jednak pozostał. Dzięki Tony Hawk's Pro Skater 1+2 niedługo będą mieli okazję na powrót do przeszłości i wspomnienie momentu, w którym po raz pierwszy zetknęli się z serią.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - kiedy premiera?

O premierze odświeżonej wersji dwóch pierwszych tytułów serii poinformował sam Tony Hawk. Sportowiec zamieścił na swoim Twitterze grafikę zapowiadającą grę i prezentującą datę premiery. W zremasterowany tytuł będziemy mogli zagrać już 4 sierpnia 2020 roku. Data nie jest przypadkowa. Tego dnia wypadają 52 urodziny Hawka.

Fani muszą więc poczekać jeszcze kilka miesięcy, zanim ponownie przeskoczą nad rampą w magazynie albo znowu wezmą udział w konkursie w skateparku w Marsylii.

Sięgniesz po Tony Hawk's Pro Skater 1+2? TAAAK! Nie mogę się doczekać! Jakoś specjalnie się nie jaram, ale pewnie zagram z sentymentu Nie, bo wciąż mam oryginalne wersje Nie. Nie lubię tej serii

Zobacz też: Sport to zdrowie - oto 10 najlepszych serii sportowych gier wideo