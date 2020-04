Top 15 najlepszych gier planszowych dla dorosłych

Gry planszowe to ponadczasowa rozrywka. Mimo że twórcy gier wideo tworzą coraz bardziej zaawansowane tytuły, w ostatnim czasie tradycyjne planszówki znacznie zyskały na popularności. Są ciekawą alternatywą dla innych form spędzania wolnego czasu, wciągającą czasami bardziej, niż nie jeden film, książka czy tytuł na Playstation. Oto zestawienie najlepszych gier planszowych dla dojrzałych graczy.

Najlepsze planszówki dla dorosłych - Top 15

Jeśli uważasz, że gry planszowe są przeznaczone jedynie dla dzieci, to jesteś w dużym błędzie. Co roku powstaje wiele pozycji, które trafiają głównie do osób dojrzałych. Od wielu lat do życia powoływane są planszówki ze skomplikowaną mechaniką, wymagające dużo skupienia i czasu. Koronawirusowa kwarantanna to idealny czas, by rozpocząć przygodę z kostką i kartą lub spróbować zupełnie nowych tytułów. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Was subiektywne zestawienie 15 najlepszych gier dla dorosłych graczy.

Monopoly

Na początek absolutna klasyka. Nie ma chyba osoby, która nie zna tej kultowej gry ukazującej się w kolejnych wersjach od 85 lat. Wcielamy się w niej w przedsiębiorcę, którego zadaniem jest wygryźć pozostałych graczy i osiągnąć tytułowy monopol na rynku. Aby tego dokonać, należy inwestować pieniądze w nieruchomości. Trzeba jednak uważać, bo oprócz innych graczy, czekają niespodziewane wypadki losowe, które mogą wpłynąć na naszą pozycję.

W ciągu wielu lat Monopoly doczekało się wiele wariacji tematycznych oraz wydań z lekko zmodyfikowanymi zasadami. Dzięki temu dosłownie każdy znajdzie wersję, która odpowiada jego zainteresowaniom, poglądom politycznym, miejscu zamieszkania, a nawet zasobności portfela w realnym świecie.

Pandemia

Gra planszowa, która ostatnimi czasy cieszy się szczególnym zainteresowaniem ze względu tematyki, której dotykają jej założenia. Gracze wcielają się w naukowców, których zadaniem jest opracowanie szczepionki na groźnego wirusa infekującego powoli cały świat. W tym tytule nie liczy się rywalizacja, tylko współpraca. Gracze muszą wykorzystać mocne strony swoich postaci, by jak najszybciej zapanować nad rozprzestrzeniającą się chorobą.

W tej grze trzeba postawić na kooperację. W innym wypadku gracze przegrają walkę z czasem, a Ziemię przetrzebi rozwijająca się choroba. Pandemia doczekała się trzech dodatków, które urozmaicają i tak atrakcyjną rozgrywkę.

Cluedo

Kolejna klasyka, której nie mogło zabraknąć na tej liście. Jeśli marzyliście, by zostać domorosłym detektywem rodem z powieści Agathy Christie, koniecznie sięgnijcie po Cluedo. Głównym celem gry jest bowiem znalezienie sprawcy morderstwa gospodarza domu, w którym odbywa się przyjęcie. Podejrzanymi są goście denata. Każdy z graczy musi przeprowadzić własne śledztwo, polegające na przesłuchiwaniu kolejnych osób, w wyniku którego wydedukuje rozwiązanie zagadki.

Gracze mają do odkrycia trzy niewiadome - sprawcę zbrodni, narzędzie morderstwa i miejsce, w którym zostało dokonane. Aby wygrać, trzeba więc wykazać się nie tylko zdolnością logicznego i analitycznego myślenia, ale również sprytem oraz umiejętnością zachowania zimnej krwi. Podobnie jak w przypadku Monopoly, Cluedo doczekało się wielu wariacji.

Smallworld

Coś dla fanów strategii, fantasy i dobrego humoru w stylu Pratchetta. Gra rozgrywa się w fantastycznym świecie pełnym zróżnicowanych ras, których nie wymyśliłby nawet sam Tolkien. Problem tkwi jednak w tym, że tytułowy Smallworld jest za mały, by pomieścić wszystkie nacje. Gracze prowadzą wybraną przez siebie rasę i ich zadaniem jest jak najdłuższe utrzymanie jej przy życiu, przy jednoczesnej walce o nowe terytoria z innymi mieszkańcami świata.

W miarę rozwoju każda z cywilizacji popada w stagnację. Kluczem do zwycięstwa jest więc umiejętność przewidywania i inwestycji w nową rasę, która ma szansę zapanować nad światem. Prosta mechanika, szybka rozgrywka i tona humoru - oto jak w prostych słowach można opisać ten wciągający tytuł. Twórcy przygotowali kilka dodatków, które urozmaicają rozgrywkę.

Talisman: Magia i miecz

Będąc już przy fantasy, nie sposób nie wspomnieć absolutnej klasyki tego gatunku w świecie gier planszowych. Magia i miecz łączy w sobie cechy gier RPG, strategii, bitewniaków oraz typowych planszówek. Wszystko to zanurzone jest w interesującym świecie pełnym baśniowych stworów, z którymi walczymy za pomocą tytułowych magii i miecza. Gracz musi wybrać swoją postać i wykorzystać jej umiejętności, by dotrzeć do wewnętrznego kręgu fantastycznej krainy. W nim znajduje się legendarny artefakt - Korona Władzy.

Zanim jednak gracze zdołają dotrzeć do Korony Władzy, muszą odpowiednio przygotować swoją postać, by zdobyła potrzebne doświadczenie. Przede wszystkim jednak muszą odnaleźć jeden z potężnych talizmanów, które potrafią otworzyć bramę do miejsca, w którym znajduje się Korona Władzy. Na tę grę, zarezerwujcie sobie duuużo czasu i miejsca. Szczególnie jeśli gracie z licznymi dodatkami, które sprawiają, że rozgrywka jest jeszcze bardziej wciągająca.

Gloomheaven

Idąc za ciosem, prezentujemy trzecią grę na tej liście, która powinna przypaść do gustu miłośnikom fantasy. Tym razem coś stosunkowo nowego, czyli Gloomheaven. W tym tytule mamy do czynienia z taktyczną grą kooperacyjną, w której gracze wcielają się w najemników. Ich zadaniem jest wykonanie ekscytujących, tajemniczych i szalenie niebezpiecznych misji w kryptach, pieczarach i ruinach znajdujących się poza murami tytułowego miasta. Drużyna musi stawiać czoła kolejnym niebezpieczeństwom prezentowanym w scenariuszach kampanii. Gracze muszą nie tylko działać razem, ale przede wszystkim podejmować odpowiednie decyzje strategiczne, by przetrwać we wciąż zmieniającym się, nieprzyjaznym świecie pełnym stworów i innych niebezpieczeństw.

Gloomheaven to nie przelewki. Gra posiada wysoce zaawansowany system walki, który pozwala graczom na zmierzenie się z zautomatyzowanymi przeciwnikami, o charakterystycznych i różnorodnych wzorcach zachowań. Ten tytuł to pozycja dla prawdziwych wyjadaczy. W ważącym niemal dziesięć kilogramów pudełku znajdują się wszystkie niezbędne elementy, pozwalające na rozpoczęcie przygody życia.

Ryzyko

Kolejna klasyczna gra, tym razem strategia militarna. W tym tytule gracze wcielają się w dowódców mocarstw, które to toczą wojnę o władzę nad światem. Kluczem do sukcesu są przemyślane decyzje taktyczne, które pomagają zdobyć kolejne terytoria. Żeby zwyciężyć trzeba mieć jednak również łut szczęścia, ponieważ wynik walk zależy nie tylko od siły wojsk, ale również rzutu kostką. Podczas ataku gracz musi więc wiedzieć, kiedy opłaca się podjąć ryzyko, a kiedy najzwyczajniej w świecie zarządzić odwrót.

Plusami Ryzyka są mało skomplikowane zasady i wysoka grywalność, która pozwoli cieszyć się rozgrywką przez długi czas. Tym bardziej że mechanika gry sprawia, że rozgrywka za każdym razem wygląda trochę inaczej, więc nie zawsze raz sprawdzona strategia działa w kolejnej potyczce. Ta gra również doczekała się wielu wariantów tematycznych, więc przypadnie do gustu nie tylko fanom historii, ale również fantasy czy science fiction.

Gierki małżeńskie

Coś z rodzimego podwórka, dosłownie pasującego do tytułu tego zestawienia. W tej humorystycznej karciance będziecie mogli przekonać się, czy tworzycie ze swoją drugą połówką idealną parę. Przed graczami stoją dziesiątki pytań i wyzwań, dotyczących związków, w których się znajdują. Wszystko w oprawie celnych rysunków Andrzeja Mleczki.

Jeśli szukacie gry planszowej idealnej dla par, na przykład na podwójną randkę, albo niezobowiązującą domówkę, Gierki małżeńskie będą strzałem w dziesiątkę. Warunkiem jest jednak posiadanie dystansu do siebie i swojego związku.

Carcassone

Tym razem mamy do czynienia z grą, która zdobyła uznanie graczy na całym świecie zaledwie w ciągu kilku lat po pierwszym wydaniu. Doskonałe wprowadzenie do planszowych strategii, które daję dużo rozrywki na długie lata. Każdy z graczy wciela się w średniowiecznego władcę, który buduje swoje małe imperium. Musi stawiać miasta, łąki, drogi i klasztory, uważając przy tym na ruchy swoich przeciwników.

Rozgrywka jest bardzo prosta i w dużej mierze opiera się na losowaniu kafelków, tworzących mapę. Trudność polega na umiejętnym ulokowaniu kolejnych części średniowiecznej krainy i rozstawianiu swoich pionków w taki sposób, by zdobyć jak najwięcej punktów, nie zostając przy okazji z nich okradzionym przez przeciwników. Losowość mapy sprawia, że każda rozgrywka wygląda zupełnie inaczej, a mnogość taktyk umożliwia szlifowanie swoich umiejętności strategicznych. Carcassone doczekała się też dużej ilości dodatków, które znacznie rozbudowują rozgrywkę i poszerzają ją o wiele ciekawych elementów.

Karty przeciwko Ludzkości

Twórcy nazywają tę karciankę grą dla okropnych ludzi, co może sugerować sama nazwa. Karty przeciwko ludzkości to pozycja idealna na imprezę. Zasady są proste. Jeden z graczy czyta pytanie, a kolejni uczestnicy zabawy mają za zadanie wybrać najśmieszniejszą i najbardziej niepokorną odpowiedź.

Gra jest na tyle skandaliczna, że uznano ją za jeden z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów XXI wieku. Nie polecamy grać w tę grę osobom, które nie lubią się z naprawdę czarnym humorem. Poprawność polityczna nie istnieje podczas partii Kart przeciwko ludzkości.

Scrabble

Kolejna pozycja, której nikomu przedstawiać nie trzeba, ale jednak trafiła na naszą listę. Wszystko dlatego, że Scrabble to gra ponadczasowa, która powinna przypaść do gustu nawet osobom, które za planszówkami nie przepadają. Klasyka gier słownych, która doczekała się wielu naśladowców, mająca bardzo łatwe zasady. Trudniej z wykonaniem założonego przez twórców zadania. Z wylosowanych liter mamy ułożyć istniejące w słowniku słowo. Należy jednak zrobić to w ten sposób, by zdobyć jak najwięcej punktów.

Coś dla osób elokwentnych, które lubią popisywać się znajomością skomplikowanych wyrazów, ale również spostrzegawczych spryciarzy, wykorzystujących ułożenie liter tak, by zebrać, jak najwięcej punktów. Klasyka planszówek, która doczekała się różnych wydań - od wersji dla niewymagających graczy, po edycje dla prawdziwych snobów.

Tajniacy

Jeśli chcieliście się poczuć jak tajni szpiedzy, to Tajniacy są w sam raz dla Was! W tej grze gracze dzielą się na dwie drużyny. Szefowie obu wywiadów muszą jak najszybciej nawiązać kontakt ze swoimi agentami. Problem tkwi jednak w tym, że Szef Wywiadu może posługiwać się tajnym kodem, dzięki którym wywoła swoich podopiecznych. Musi to robić w taki sposób, by agenci zgadli hasła, odgadując kryptonimy sprzymierzeńców, unikając aliasów wrogów i nie natykając się na czającego się gdzieś zabójcę.

Tajniacy to nie tylko gra pełna emocji i główkowania, ale również śmiechu, bo każde z haseł ma wieloznaczne konotacje. Co prawda Szef może podawać drużynie jedynie jedno hasło na turę, ale agenci bez problemu ma prawo dyskutować między sobą skojarzenia. Podczas dyskusji Szef nie może się zdradzić, więc rozgrywka wymaga nerwów ze stali i pokerowej twarzy. Gra w sam raz na imprezę!

Osadnicy z Catanu

Jedna z kultowych gier strategicznych, która jednak nie skupia się na walce, a bardziej pokojowym nastawieniu do budowania swojego imperium. Gracze mają więc za zadanie ekonomiczne podejście do zasiedlenia tytułowej wyspy i zbudowania potęgi gospodarczej. Celem gry jest rozbudowanie kolonii, przez budowanie dróg oraz miast i jednoczesnym zajmowaniu kolejnych terenów Catanu.

Ważnym elementem rozgrywki jest handel surowcami, które umożliwiają rozbudowywanie kolonii. Żeby zwyciężyć, trzeba podejmować swoje kroki z rozwagą, jednocześnie analizując posunięcia przeciwników. Dzięki przemyślanemu systemowi, każda rozgrywka się różni, co powoduje, że gra się nie nudzi. Poza tym do zwycięstwa prowadzi bardzo wiele dróg, a twórcy wydali na przestrzeni lat kilka dodatków, które powiększają satysfakcję płynącą z gry.

Heroclix

Coś dla fanów popkultury. Heroclix to nie tyle gra ile cały złożony system, pozwalający na niesamowite walki w obrębie znanych z filmów i komiksów uniwersów, a nawet całych crossoverów. Pozycja idealna dla geeków. Heroclix łączy w sobie cechy gier karcianych, bitewnych, taktycznych, RPG oraz może być nie lada gratką dla kolekcjonerów z uwagi na precyzyjnie wykonane figurki, przedstawiające znane postacie. Gracze wybierają drużynę złożoną z bohaterów w ramach jednego uniwersum (między innymi Marvel, DC, "Wojownicze Żółwie Ninja", "Pacific Rim" a nawet "Władca Pierścieni") lub mieszają poszczególnych przedstawicieli tych światów, tworząc prawdziwie wybuchową mieszankę.

Pozwala na to kompatybilny system oparty na unikatowych podstawkach, które mają duże znaczenie podczas rozgrywki. To właśnie na nich wydrukowane są charakterystyki danych postaci. Dzięki obrotowym tarczom podstawki pozwalają rówinież na zmianę umiejętności bohaterów w trakcie gry. Celem gry jest pokonanie drużyny przeciwnika, wykorzystując przy tym umiejętnie przełożone na język planszówek zdolności najsłynniejszych superbohaterów podzielone na 48 różnych mocy. Zasady gry początkowo mogą nie wydawać się najprostsze, ale są tak skonstruowane, że po kilku rozgrywkach stają się niezwykle intuicyjne. Heroclix pozwala na prowadzenie naprawdę wciągających potyczek, a mnogość postaci i dodatkowych elementów sprawia, że grą naprawdę trudno się znudzić.

Mastermind

Kolejny klasyk, tym razem gier logicznych. Powstała w 1970 roku planszówka ma dość proste zasady. Wystarczy złamać ułożony przez przeciwnika kod, złożony z czterech kolorowych pionków. Problem tkwi jednak w ograniczonej ilości rund. Gracz, który jest autorem kodu, odpowiada oponentowi za pomocą mniejszych czarno-białych pionków, oznajmiając czy propozycja przeciwnika jest bliska, czy daleka poprawnej odpowiedzi.

Rozgrywka za każdym razem jest inna z uwagi na liczbę możliwych kombinacji kolorowych pionków. Istnieją trudniejsze warianty gry, w których kolory mogą się powtarzać, więc wyzwanie można dawkować w zależności od zaawansowania graczy. Mastermind to idealna pozycja dla par i osób, które chcą podszkolić logiczne myślenie.

Na powyższej liście nie brakuje klasycznych pozycji, jak i kilku nieoczywistych wyborów. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie pozwoli Wam wybrać coś dla siebie i wkrótce zostaniecie maniakami planszówek.

