Total Annihilation za darmo przez 48 godzin. GOG rozdaje starą dobrą strategię

Okazja ku temu jest znakomita, gdyż GOG sprezentował właśnie tytuł w wersji Total Annihilation: Commander Pack, a więc z dodatkami The Core Contingency oraz Battle Tactics, zupełnie za darmo. Wystarczy wejść na stronę polskiego sklepu i kliknąć znajdujący się tam baner.

Podarunek ma skłonić graczy do rozejrzenia się na GOG-u, gdzie trwa właśnie wyprzedaż Summer Sale. Jedną z ciekawszych ofert jest możliwość uzupełnienia brakujących gier z Uniwersum Wiedźmina – im więcej tytułów już się posiada, tym większą obniżkę się otrzyma.

Total Annihilation warto zainteresować się nawet wtedy, jeśli nie mieliście jeszcze z grą styczności. Tytuł wydany w 1997 roku zdobył bowiem łącznie 57 branżowych nagród.

Total Annihilation: Commander Pack za darmo na GOG. Tylko przez 48 godzin

Gra Total Annihilation ujmowała przede wszystkim rozmachem rozgrywki: na ekranie znajdować się mogą jednocześnie setki jednostek. Pełne zapanowanie nad nimi wymaga nie lada umiejętności, ale daje też niezwykłą satysfakcję.

Prezentowany w grze trwający 4000 lat konflikt wybuchł ze względu na różne spojrzenie na przenoszenie świadomości do maszyny; obie strony ciągnącej się przez millenia wojny żyją już tylko cieniem dawnej świetności, przez co wygrana przez tytułowe całkowite zniszczenie przeciwnika jest coraz bliższa.

Muzykę do gry skomponował Jeremy Soule, co dla znawców tematu jest wyznacznikiem jakości: jego utwory można usłyszeć także w The Elder Scrolls.

