Toyota dostała mandat za złamanie przepisów prawa o ruchu drogowym w reklamie

Komisja Etyki Reklamy ma pełne ręce roboty, jako że kierowane są do niej różnej wagi skargi na kreacje mające skłaniać do zaufania danej marce i wykreować potrzebę posiadania jej produktów. Oprotestowano nawet nadmierną ekspozycję na śpiew Eweliny Liszowskiej, od której przez intensywność kampanii elektromarketu nie dało się nigdzie uciec.

Jedną z najciekawszych kwestii, jakie zostały zgłoszone pod rozwagę Rady, był zarzut że reklamy Lidla namawiają do kupowania.

W przypadku Toyoty zarzut stawiany materiałowi promocyjnemu jest znacznie poważniejszy: zdaniem części oglądających, może być on postrzegany jako zachęta to ignorowania przepisów prawa o ruchu drogowym. Bardziej ciekawe niż ostateczne orzeczenie KER jest sposób, w jaki Toyota próbowała argumentować, że w jej reklamie nie ma się do czego przyczepić.

Reklama Toyoty uznana za nieetyczną. Pokazywała samochód łamiący przepisy

Do Rady Etyki Reklamy trafiła skarga o następującej treści (zachowaliśmy pisownię oryginału):

" Skarga: W początkowej części filmiku reklamowego, reklamowana Toyota łamie przepisy Kodeksu Drogowego. Jadąc na wprost zmienia pas ruchu na linii ciągłej przed przejściem dla pieszych i dalej przecina po skosie „zebrę” tego przejścia. "

Toyota odpowiedziała, że zarzut jest bezpodstawny, bo akcja reklamy dzieje się w fikcyjnej rzeczywistości.

" Dobry film reklamowy powinien wywoływać silne emocje. Reklama to jednym słowem twór, w którym jest dopuszczalna fikcja, do której nie znajdują zastosowania obowiązujące przepisy prawa karnego, cywilnego czy też o ruchu drogowym. Należy także podnieść, że przedmiotowa reklama była tworzona przez profesjonalną agencję, na zamkniętym dla potrzeb reklamy odcinku drogi. Trudno więc również rozważać w takiej sytuacji naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ponadto sam fragment reklamy zawierający moment przekraczania przejścia dla pieszych nie jest wyeksponowany, rzec można wręcz niezauważalny dla większości widzów, stanowi jedynie kolejne i wyłącznie sekundowe tło dla pokazania walorów tego samochodu. "

Toyota stwierdziła także, że inteligencja osób oglądających reklamę jest gwarantem tego, że nie zostanie ona zrozumiana opatrznie.

" Niezależnie od wyżej przestawionych argumentów, analizując zaskarżoną reklamę należy mieć także na uwadze, że — zgodnie z obowiązującymi zasadami — jako jej odbiorca powinien być przyjmowany tzw. przeciętny konsument. Przeciętnym konsumentem jest konsument, który jest dobrze poinformowany, uważny i ostrożny, konsument zorientowany w zasadach prowadzenia reklamy i konstruowania przekazów reklamowych. Jest to osoba nie-naiwna, krytyczna. Bez wątpienia przeciętny konsument — w tym odbiorca reklamy Toyota – nie ma problemu z odróżnieniem realnego materiału od fikcji stworzonej dla potrzeb reklamy. "

Taka argumentacja nie przekonała Rady Etyki Reklamy, która stwierdziła, że Toyota zlekceważyła zasady odpowiedzialności społecznej.

" Z uwagi na fakt, że reklama może zachęcać do łamania przepisów prawa drogowego, Zespół Orzekający uznał, iż oceniana reklama nie była prowadzona z należytą starannością i narusza dobre obyczaje. Zespół Orzekający uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej ponieważ propaguje niebezpieczna jazdę. "

Japoński producent otrzymał więc etyczny mandat w postaci uznania reklamy za niezgodną z Kodeksem, jakiego zobligował się w Polsce przestrzegać.

Zobacz także: Korzystanie ze smartfona na przejściu dla pieszych ma być wykroczeniem. Posypią się mandaty