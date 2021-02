Pandemia koronawirusa ma różne oblicza, ale najczęściej kojarzona jest od najgorszej strony. To przez COVID-19 tysiące ludzi straciło pracę, członków rodziny, a także dostęp do różnego rodzaju usług. Wśród nich są również puby i restauracje serwujące różnego rodzaju alkohole, w tym piwo. Wielka Brytania przeżywa obecnie piwny kryzys.

Wielka Brytania: przez koronawirusa zmarnuje się 50 milionów litrów piwa

Pamiętacie jeszcze czasy, kiedy po pracy można było skoczyć do knajpki na jedno, góra dwa piwka i dopiero wrócić do domu? Albo wybrać się ze znajomymi na miasto i cieszyć się swoim towarzystwem przy trunku z białą pianką? Niestety pandemia koronawirusa w wielu krajach sprawiła, że tego typu sceny należą jedynie do mglistych wspomnień.

Jak podaje BBC, Wielka Brytania ma spory problem jeśli chodzi o magazynowane piwo. Napitek trzymany w wielu niedziałających od miesięcy pubach i restauracjach powoli traci ważność przydatności do spożycia, a co za tym idzie, będzie musiał zostać zutylizowany. To nie tylko marnotrawienie produktu, ale również kolejne nieprzewidziane koszty dla właścicieli lokali.

Wszystko dlatego, że w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce obowiązują obostrzenia, które zakazują biesiadowania w miejscach, w których dotychczas można było napić się piwa. Podczas pierwszego lockdownu zmarnowało się 70 milionów pint, czyli około 40 milionów litrów piwa. Jak podaje The British Beer and Pub Association z powodu drugiego zamknięcia straty będą o wiele większe, bo wyniosą aż 87 mln pint piwa, czyli niemal 50 milionów litrów. Według BBC, właściciele lokali z alkoholem stracą na wylaniu piwa aż 331 milionów funtów przychodu ze sprzedaży.

Oczywiście właściciele nie mogą pozbywać się piwa na własną rękę. Wszelkie beczki, które się przeterminują, należy odesłać do browaru, w którym trunek został zakupiony. Dopiero tam rozpoczyna się właściwy proces utylizacji. Warto pamiętać, że piwa pasteryzowane można pić od trzech do czterech miesięcy po dostarczeniu do lokalu. Natomiast piwa niepasteryzowane, tracą przydatność do spożycia po sześciu - dziewięciu tygodniach.

Pandemia koronawirusa - czy puby w Wielkiej Brytanii przetrwają?

To nie jedyne problemy finansowe, z którymi borykają się właściciele miejsc przeznaczonych dla miłośników piwa. Od rozpoczęcia pandemii już 39 tysięcy pubów musiało zamknąć swoje podwoje. Brytyjski rząd stara się wspierać branżę dotacjami, ale zdaniem jej przedstawicieli sumy są zbyt małe, by piwni przedsiębiorcy mogli przetrwać kryzys. Podobnie jak w Polsce branża gastronomiczna na Wyspach jest obecnie w zawieszeniu. Właściciele lokali nadal nie wiedzą, kiedy będą mogli otworzyć swoje puby, restauracje i knajpki. Być może ratunkiem dla przedsiębiorców z gastronomii będzie wzięcie pod uwagę apelu biznesmenów, którzy domagają się podtrzymania obniżenia podatku VAT na poziomie 5 procent.