Trend na TikToku sprawia, że ludzie dostają rozwolnienia. Naprawdę

Jak mówi pewien gastrolog z Nowego Jorku, nowy trend na TikToku doprowadzi do wielu rozwolnień. W sieci pojawiło się sporo nagrań, na których użytkownicy aplikacji próbują jeść duże ilości zmrożonego miodu. Ten jest nie tylko trudny do zjedzenia, ale może mieć też okrutny wpływ na nasze układy trawienne, powodując sporo... skomplikowanych powikłań.

Jak twierdzi doktor Niket Sonpal z uniwersytetu Touro w Nowym Jorku, "Miodowy Challenge" na TikToku to "sporo przypadków rozwolnienia". Lekarz wyjaśnił w rozmowie z radiem WKRN:

Właściwie to widziałem te filmiki wielokrotnie. I w momencie, kiedy je zobaczyłem pomyślałem od razu: "To dużo cukru. To dużo miodu. A to znaczy, że to dużo rozwolnienia".